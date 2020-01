Michek na Dakaru překvapuje i sám sebe, titul nováčka chce získat

Vadí ad-Dauásir (Saúdská Arábie) - Motocyklový jezdec Martin Michek startuje premiérově na Rallye Dakar, zatím si však počíná jako ostřílený matador. Úspěšný motokrosař, který se stal dvakrát vicemistrem světa v kategorii MX3, se po sedmi etapách drží na 14. místě průběžného pořadí a je nejlepším nováčkem v kategorii.

"Dakar pro mě vždy byl takovou celkovou neznámou. Každá etapa mě překvapuje čím dál tím víc. Čekal jsem, že to bude nejtěžší závod na světě a musím říct, že jsem opravdu zatím nic obtížnějšího nejel. Jsme lehce za polovinou a uvidíme, čím nás rallye překvapí v dalším průběhu," uvedl Michek v tiskové zprávě týmu Orion Moto Racing Group.

Jednatřicetiletý závodník startuje na Dakaru s vysokým číslem 132, hned v první etapě se ale dokázal posunout na 30. místo. "Tím si musí projít každý nováček. Snažil jsem se do etapy dát vše, co jsem uměl. Ale to dávám do svého závodění pokaždé, ať už jde o první nebo osmou etapu. Odvedu maximum, co umím. Naučil se to za ta léta v motokrosu," uvedl Michek. "Hned na začátku to byl náročný den. Občas přišla i nějaká krizovka. Byl jsem ale rád, že vše proběhlo bez pádu a dalších komplikací," doplnil.

Šestinásobný český motokrosový šampion se zatím v každé z etap posunul vpřed, momentálně je čtrnáctý. Přiznal, že výsledky trochu překvapují i jeho samotného. Před startem sice mluvil o tom, že chce na rallye závodit a ne se jen účastnit, čekal ale, že bude nejprve muset získat zkušenosti.

"Před startem bych si nedovolil mluvit o první dvacítce. Teď se to stalo, ale nesmíme pominout, že vypadl Van Bevereen, Benavides a spousta dalších favoritů, kteří jeli na vítězství nebo Top 10. Jsem překvapený, že jsem na tom takhle dobře a přijde mi to až skoro neskutečné. Budu se snažit si užít každou etapu a uvidíme, co se bude dít dál," řekl Michek.

Českobudějovický závodník navíc bojuje o cenu pro nejlepšího nováčka. Jeho hlavním sokem je Španěl Jaume Betriu, který na něj ztrácí jen 37 sekund. "Zatím se to vyvíjí hodně zajímavě. Chvíli jsem vedl, pak byl druhý a teď jsem si vedení vzal zase zpět. Jaume je přítel Laii Sainzové, která má několik Dakarů za sebou a on ve světě rallye také není žádným nováčkem. Jen se nikdy nedostal sem na Dakar," řekl Michek k souboji se čtyřnásobným španělským šampionem v enduru.

Titul nováčka by však Michek rád získal. "Přijel jsem se o tuto cenu poprat a nedám nikomu nic zadarmo. Je to zajímavý souboj a uvidíme, jak to půjde dál. Dám do toho maximum," podotkl Michek. A uvědomuje si, že jej čeká ještě řada náročných etap. "Bude to ještě dlouhé a náročné. Půjdu do toho ale s odhodláním, abych nezklamal fanoušky a mohli u nás v republice žít tímto sportem, protože si to zaslouží," uvedl.

Do cíle Dakaru motocyklisty čekají čtyři etapy, dnešní osmá totiž byla po nedělním úmrtí Portugalce Paula Goncalvese zrušena. "Je to obrovská tragédie, těžko k tomu dodat něco víc, zasáhlo to celý bivak. Je mi to moc líto," řekl Michek.