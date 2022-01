Michek málem odstoupil z Rallye Dakar a propadl se, Macík byl čtvrtý

Biša (Saúdská Arábie) - Motocyklista Martin Michek přišel v předposlední 11. etapě Rallye Dakar o šanci na dobrý výsledek. Jezdec týmu Orion Moto Racing Group poškodil v průběhu 345 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušky ráfek motocyklu a hrozilo mu i odstoupení. Díky pomoci soupeřů nakonec dokončil etapu s více než čtyřhodinovou ztrátou a propadl se na průběžnou 37. příčku. Pro čtvrté místo mezi kamiony si dojel Martin Macík a je sedmý. Automobilový jezdec Martin Prokop skončil dvacátý, Zdeněk Tůma drží mezi čtyřkolkáři průběžnou čtvrtou pozici.

Třiatřicetiletý Michek, který byl po 10. etapě jako nejlepší z českých motocyklistů osmnáctý, chyboval před polovinou rychlostní zkoušky. Při souboji s Američanem Rickym Brabcem přehlédl menší dunu, za kterou byl sráz. "Poslalo mě to do dálky. Byla to šílená rána. Nespadl jsem, ale zničil se mi ráfek. Nemůžu s ním jet, protože bych se zabil. Teď řešíme, co se odehraje," oznámil na instagramu.

Obhájci desáté příčky nakonec pomohli ekvádorští závodníci Juan Carlos Puga a Juan Puga. Jeden z nich mu poskytl své přední kolo. "Martin se nacházel jen pár vteřin od zmáčknutí červeného tlačítka pro konec závodu. Ale nakonec u něj byl jeden neskutečný dobrák, tedy respektive dva dobráci. Čekáme na podrobnější informace. Martin má samozřejmě obrovskou ztrátu, ale nyní jde o to, aby se dostal hlavně do cíle a pokračoval v závodě," uvedl šéf týmu Ervín Krajčovič.

Náročnou etapu v písečných dunách vyhrál Argentinec Kevin Benavides o čtyři sekundy před Samem Sunderlandem. Britský jezdec se dostal do čela průběžného pořadí s takřka sedmiminutovým náskokem před Pablem Quintanillou a útočí na druhý triumf na Rallye Dakar v kariéře po roce 2017. Nejlepším českým motocyklistou byl třiatřicátý Milan Engel. Jan Brabec sice zajel 31. čas, ale obdržel patnáctiminutovou penalizaci. V průběžném pořadí mu patří 24. místo.

V závodě pokračuje mezi automobily i Martin Prokop, který měl ve středu technické potíže a propadl se. Pilot týmu Benzina Orlen skončil v předposlední etapě dvacátý a celkově mu patří 25. místo. O příčku výše je jeho krajan Miroslav Zapletal.

"Hlásili to jako nejtěžší etapu, ale zase tak těžká nebyla. V dunách jsme se pobavili. Na začátku byla klasicky trochu frustrace, kdy nás na rychlých úsecích pár aut předjelo. Pak nám blblo řazení, odpojovalo nám to motor. Museli jsme se několikrát otáčet, dostali jsme se do skrumáže se spoustou aut a byla to divočina. Celkově to bylo docela dobré, ale když se nejede o výsledek, člověk to tak nehrotí. Na druhou stranu frčíme dál a dojet Dakar není pro každého," řekl Prokop.

Etapu vyhrál Carlos Sainz a vybojoval 41. triumf v kariéře. Lídr Násir Attíja skončil sedmý, po pětiminutové penalizaci druhého Sébastiena Loeba ale vede průběžné pořadí před Francouzem už o 33 minut a míří za čtvrtým triumfem na Dakaru.

Těsně pod stupni vítězů dojel v kamionech Macík, který ztratil na vítězného Eduarda Nikolajeva z Kamazu přes osm minut. "Jedenáctá etapa byla těžší, než říkali. Užil jsem si to, bolí mě ale úplně vše. Bylo to totálně rozbité. Byly tam obrovské duny, které jsme ještě nepřejížděly. Fakt jsme si mákli," prohlásil Macík, který se posunul před Victora Versteijnena na průběžné sedmé místo.

Během jízdy pomohl vytáhnout zapadlého Ignacia Casaleho, chilského pilota českého týmu Tatra Buggyra. "Nebylo nad čím přemýšlet. Myslím, že byl docela štěstím bez sebe, že někdo zastavil a nemusel kopat, protože kopal snad sám," uvedl Macík.

V čele pořadí je dál Dmitrij Sotnikov, jenž vede v pořadí o osm minut před Nikolajevem a míří za obhajobou titulu.

Čtvrté místo v průběžném pořadí drží ve čtyřkolkách Zdeněk Tůma, jenž byl v předposlední rychlostní zkoušce pátý. Devětačtyřicetiletý jezdec Barth Racing týmu zůstává nejvýše postaveným Čechem na Dakaru. Dál vede s více než dvouhodinovým náskokem Francouz Alexandre Giroud.

Rallye Dakar - 11. etapa: Biša – Biša (501 km celkově/346 km rychlostní zkouška) Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi) 3:29:32, 2. Alvarez, Monleon (Arg., Šp.) -3:10, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Audi) -3:53, …20. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -19:21, 32. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -39:12. Průběžné pořadí: N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 36:49:51, 2. Loeb, Lurquin -33:19, 3. Rádžhí, Orr (Saúd. Ar., Brit./Toyota) -1:03:43, ...24. Zapletal, Sýkora -6:30:07, 25. Prokop, Chytka -6:46:31. SSV (buggy): 1. Goczal, Laskawiec (Pol./Can-Am) 4:13:12. Průběžné pořadí: 1. Farres Guell, Ortega Gill (Šp./Can-Am) 45:24:07. Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 3:57:53. Průběžné pořadí: 1. López Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 43:56:34. Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./KTM) 3:30:56, 2. Sunderland (Brit./KTM) -0:04, 3. Rodrigues (Portor./Hero) -2:26, …33. Engel -37:14, 37. J. Brabec -49:11, 117. Michek -4:35:04 (všichni ČR/KTM), Průběžné pořadí: 1. Sunderland 37:04:05, 2. P. Quintanilla (Chile/Honda) -6:52, 3. Walkner (Rak./KTM) -7:15, ...24. J. Brabec -2:59:58, 30. Engel -4:42:40, 37. Michek -6:27:48. Čtyřkolky: 1. Medeiros (Braz./Yamaha) 4:53:29, ...5. Tůma (ČR/Yamaha) -47:35. Průběžné pořadí: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 47:26:25, ...4. Tůma -8:09:36. Kamiony: 1. Nikolajev 3:54:45, 2. Karginov -15, 3. Sotnikov (všichni Rus./Kamaz) -2:00, 4. Macík (ČR/Iveco) -8:02, ...7. Loprais (ČR/Praga) -28:01. Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 39:54:53, 2. Nikolajev -08:18, 3. Šibalov (Rus./Kamaz) -1:04:50, ...7. Macík -4:39:39.