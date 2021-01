Michek je na Dakaru patnáctý, ale chtěl by ještě výše

Naúm (Saúdská Arábie) - Motocyklový jezdec Martin Michek se po osmé etapě Rallye Dakar posunul na 15. místo průběžného pořadí a při svém druhém startu na slavné soutěži je na nejlepší cestě překonat loňský výsledek. Elitní český motokrosař by současnou pozici rád ještě vylepšil, na druhou stranu si uvědomuje, že jej čekají náročné čtyři dny.

"Dnes to bylo brutálně rychlé a po těch dvou náročných dnech jsem rád v cíli. Moc mě samozřejmě těší, že jsem poskočil. Že jedeme kolem toho patnáctého místa, je něco krásného, ale Dakar je nevyzpytatelný," uvedl Michek v tiskové zprávě týmu Orion Moto Racing Group.

Obezřetný je i proto, že si dobře pamatuje, co se mu stalo při loňském premiérovém startu na Dakaru. Ještě dvě etapy před koncem byl průběžně čtrnáctý, pak ale zaplatil nováčkovskou daň, když mu došel benzin. Nakonec obsadil 23. místo, třetí mezi nováčky.

"Budu se snažit co nejvíc, ale bude to hrozně těžké. Když to srovnám s loňským Dakarem, tak tam už v tuhle dobu bylo deset favoritů mimo. Letos krom pár jezdců skoro celá špička zůstává. Dám do toho závěru maximum. Když se povede to patnácté místo udržet, bude to pecka," podotkl Michek, který měl v průběhu loňského roku velké zdravotní problémy a po kolapsu jater byl v ohrožení života. Po několika týdnech v nemocnici ale "vstal z mrtvých" a na 43. ročníku Rallye Dakar nechybí.

"Recept na úspěch ale v takhle těžkém závodě neexistuje. Každá etapa člověku sedne jinak. Já osobně nemám rád šutry, v nich jsem raději opatrnější. Nechci, aby mě to tam koplo a hodilo v rychlosti na nějaký kámen. Mám radši písčité pisty. A taky doufám, že ještě budou nějaké duny, protože ty jsme zatím moc neměli," přál si Michek.