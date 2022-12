Michek chce na Dakaru překonat své maximum, i když ví, že to bude hodně těžké

Praha - Čtvrtý start na Rallye Dakar čeká motocyklového jezdce Martina Michka, který bude usilovat o vylepšení svého maxima z roku 2021, kdy obsadil 10. místo. Čtyřiatřicetiletý jezdec si ale dobře uvědomuje, že to nebude jednoduché.

"Jsem nohama na zemi. Chtěl bych překonat sám sebe, ale vím, že to bude těžké. Sen to ale je. Nejedeme proti jednomu týmu, jak to měly například kamiony s Kamazem. U nás je sedm továrních týmů a všechny mají tři čtyři jezdce. Kdybych byl mezi patnáctým a dvacátým místem, bylo by to fajn," řekl Michek.

Člen týmu Orion Moto Racing Group je ale hlavně rád, že je před startem slavné soutěže zdravý. "Mám za sebou sezonu bez zranění, což je dobře. Po dvou letech mi přípravu nekomplikuje žádný zdravotní problém. Loni jsem nemohl pár měsíců před startem uzvednout ani hrníček s vodou. Teď se cítím fyzicky absolutně ready," pochvaloval si Michek.

Přední český motocyklista se v průběhu letošního roku tradičně věnoval i motokrosu a vynechal tak například i Marockou rallye, na které startoval jeho týmový kolega Milan Engel. V minulém týdnu ale oba trénovali v Dubaji. "Spokojenost je veliká, protože jsem opravdu dlouho neviděl písek. Denně jsme najeli kolem 100 až 150 kilometrů. Trénovali jsme nájezdy na duny a snažili se číst terén," uvedl Michek.

Trať nadcházejícího 45. ročníku věhlasné rallye by měla být náročnější než v předešlých letech. Organizátoři ji zavedli i do čtvrté největší pouště na světě Rub al-Chálí. "Jsou tam stometrové písečné kopce, jízda na nich je fakt něco jiného. Baví mě rychlost a překonávání náročných překážek. V těchto velkých dunách je důležité hlavně nezapadnout. Vím, že písek tam bude opravdu hodně sypký a hluboký," řekl Michek.

Jeden z pěti českých motocyklistů na startu plánuje jet na maximum od začátku a riskovat. "Tovární týmy na nic nečekají, perou to hned od začátku. Když se podíváte, tak ke konci soutěže se v první dvacítce hodně vypadává. Všichni jedou kudlu," podotkl Michek, který předpokládá, že roli bude hrát i prodloužení rallye o dvě etapy. "Myslím si, že dva dny navíc budou do kaše. Vyndáme ze sebe úplné maximum. Druhá polovina bude sakra náročná," dodal.