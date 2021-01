Michek byl ve 3. etapě Dakaru devatenáctý, Prokop dojel sedmý

Vadí ad-Davásir (Saúdská Arábie) - Motocyklový jezdec Martin Michek obsadil 19. místo ve třetí etapě Rallye Dakar. Na trati, která měla start i cíl ve Vadí ad-Davásir, ztratil na nejrychlejšího Australana Tobyho Price 17 minut. Jen o čtyři sekundy pomalejší než Michek byl Jan Brabec, který uzavřel elitní dvacítku. Martin Prokop zajel v kategorii automobilů v etapě sedmý čas a posunul se na 10. místo průběžného pořadí. V čele je Francouz Stéphane Peterhansel.

"V prvních 30 kilometrech jsem narazil na takovou skálu, která nešla pomalu ani vyjít. Popral jsem se s ní, vylezl až úplně nahoru, ale ztratil jsem asi dvě minutky. Jinak trať byla šíleně rychlá, po rovinkách mě bohužel předjížděli kluci s továrními motorkami," uvedl Michek, který věří, že v příští etapy budou technicky náročnější a pomalejší.

Handicapem jezdce Orion Moto Racing Group je totiž výkon motocyklu. "Továrním závodníkům to po rovince jede v průměru o 15 km/h rychleji, na 100 kilometrech to může dát rozdíl třeba 15 minut. A dneska to bylo bohužel hodně rovinaté, duny byly tak z deseti procent," podotkl Michek. V průběžném pořadí klesl na 17. místo. "S umístěním v top 20 jsem spokojený velmi," řekl.

Ve třetí etapě organizátoři připravili pro závodníky 629 km dlouhou trať, z níž bylo 403 km součástí rychlostní zkoušky.

Price, dvojnásobný vítěz Dakaru, porazil druhého Argentince Kevina Benavidese o 76 sekund. Dosavadní lídr kategorie Joan Barreda ze Španělska ztratil téměř 25 minut a v čele jej nahradil Američan Skyler Howes, který v předešlých dvou letech jezdil za český tým Klymčiw Racing.