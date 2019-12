Michalův statek v Pohledi připomíná skromné Vánoce předků

Pohleď (Havlíčkobrodsko) - Selské muzeum Michalův statek v Pohledi na Havlíčkobrodsku během tohoto posledního adventního víkendu připomíná, jak se ve vsi slavily Vánoce přibližně před 200 lety. Ukazuje i tehdy běžné venkovské práce a řemesla. V sousedním hostinci U Františka Josefa mohli návštěvníci ochutnat postní i vánoční jídlo, podávala se mimo jiné polévka zelňačka, kuba nebo vánočka.

"Chceme tu dobu představit tak, jak to tak reálně bylo," řekl ČTK Jindřich Holub, pohleďský starosta a průvodce statkem. Uvedl, že na svátečním stole bylo to, co sedlák pěstoval. Jídlo se připravovalo z obilí, hrachu a čočky, zelí, mléka nebo medu, pekly se také oplatky. "Brambory tehdy ještě neměli," podotkl.

Prostřený štědrovečerní stůl návštěvníci viděli ve světnici statku vyzdobené zelenými větvemi, s vyhřátou pecí. S programem tam dnes vystupoval světelský folklorní soubor Škubánek.

Ve dvoře statku se ozývala odrostlá telata starého českého plemene česká červinka. Vedle byla vidět dílna výrobce šindele a o kousek dál mlat s obilím. Mezi řemeslníky, kteří obsadili vejminek a sousední chalupu bezzemka, byl Pavel Bártl z Havlíčkova Brodu. Ukazoval pletení ošatek z žitné slámy, které dřív hospodyně používaly třeba na kynutí chleba. Podotkl, že podstatně víc času než pletení zabere příprava slámy. "Abych měl dlouhou slámu, musím si ji nasíct před žněmi, než do toho vjedou kombajny," řekl.

Vidět byly i tradiční panenky z této části Vysočiny. "Tady se kdysi pěstoval len, tkalo se plátno a mámy z nejmenších odstřižků látek, které by jinak vyhodily, šily takovéhle hračky," uvedla Jana Kotěrová, která tradici oživuje.

Michalův statek patří od roku 2014 mezi národní kulturní památky. Rod Michalů ho vlastnil od roku 1591. V roce 2000 chátrající usedlost koupila obec a o čtyři roky později opravený soubor staveb zpřístupnila veřejnosti. Vánoční program pravidelně navštěvuje několik stovek lidí. Náves vesničky se 72 stálými obyvateli byla zaplněná auty i během dneška.