Michalik: Pomoc podnikatelům je kvůli schodku nutné dobře zvážit

Praha - Pomoc podnikatelům je podle Věslava Michalika (STAN), který je nominován na ministra průmyslu a obchodu v chystané vládě koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a PirSTAN, nutné dobře zvážit. Zároveň je pomoc třeba vázat na ta opatření vlády, která by konkrétní provozovny uzavřela nebo významně omezila. Vzhledem ke schodkovému hospodaření bude jakákoliv podpora financována dalším dluhem. Michalik to dnes uvedl na dotaz ČTK.

Kvůli zpřísnění protiepidemických opatření ministerstva financí a průmyslu a obchodu pracují na programech podpory. Fungovat by měly podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Karla Havlíčka (ANO) dotační tituly COVID 2021, COVID Nepokryté náklady, dále se počítá s kompenzačním bonusem pro živnostníky. Profesní svazy a ministerstva se nemohou shodnout na vstupních podmínkách. Resort průmyslu podle Havlíčka navrhuje pokles obratu o 50 procent v konkrétním období letošního roku oproti stejné době roku 2019. Zástupci podnikatelů žádají hranici 30 procent.

Havlíček dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády uvedl, že pokud by byla nakonec shoda na možnosti čerpat pomoc při například čtyřicetiprocentním propadu tržeb, podnikatelé by dostali nižší dotace, než jaké jim stát přiznával při poklesu obratu od 50 procent. Konečný návrh programů podpory chce kabinetu předložit v pondělí.

"Vláda dlouhodobě hospodaří s enormním schodkem a uvolněná fiskální politika významně přispívá k inflaci," uvedl dnes Michalik. Schodek státního rozpočtu ke konci října stoupl podle ministerstva financí na 335 miliard korun ze zářijových 326,3 miliardy korun. Je to nejhorší říjnový výsledek od vzniku České republiky.

Celkový veřejný dluh by měl podle ministerstva financí stoupnout z loňských 37,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na letošních 43,3 procenta HDP. V roce 2022 by měl vzrůst na 46,2 procenta a růst by měl i v dalších letech až na 51,3 procenta HDP v roce 2024. Česká národní banka odhaduje růst vládního dluhu v letošním roce na 42,8 procenta HDP, na 43,9 procenta příští rok a na 45,3 procenta v roce 2023.