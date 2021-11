Michalik nebude ministrem průmyslu, STAN vybere nového kandidáta

Praha - Místopředseda Starostů a nezávislých (STAN) Věslav Michalik se nebude ucházet o funkci ministra průmyslu a obchodu v nové vládě. Nominace se vzdal kvůli pochybnostem o svém dřívějším podnikání a možném střetu zájmů. Prohlásil, že jeho podnikání bylo legální a střet zájmů by vyřešil. Nechtěl ale zatěžovat nový kabinet srovnáváním se situací premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a tím, že by debaty o jeho podnikání zastiňovaly změnu, kterou má přinést nová koalice. STAN chce rychle najít náhradníka, vybírá z více kandidátů.

Michalik ráno novinářům řekl, že jeho dřívější podnikání na Kypru bylo v souladu se zákonem. Investiční společnost tam vznikla podle jeho slov na základě doporučení daňových a právních poradců - ostrovní země byla vhodná mimo jiné kvůli tomu, že na rozdíl od Česka byla tehdy v EU. Potenciální střet zájmů kvůli třetinovému podílu ve fondu, který vlastní solární elektrárny, by se podle něj dal vyřešit prodejem elektráren. "Vláda by ale neměla začínat s tím, že je přirovnávána k tomu, že je to stejné jako předtím," vysvětil Michalik. Původně chtěl dnes médiím vysvětlit okolnosti svého podnikání, nakonec se však rozhodl nominace do vlády vzdát. Michalik je dál připraven pomáhat STAN v ekonomických otázkách, byť v žádné exekutivní funkci.

Starostové mají podle předsedy hnutí Víta Rakušana několik kandidátů, kteří by se mohli ujmout funkce ministra průmyslu a obchodu. Jejich jména neuvedl, ale na dotaz připustil, že roli ministra průmyslu by zvládl například někdejší plzeňský hejtman a bývalý ředitel Škoda Transportation Josef Bernard. STAN s ním však počítá spíš v roli předsedy sněmovního rozpočtového výboru.

Novou nominaci musí schválit celostátní výbor hnutí, podle Rakušana v řádu hodin, nejdéle dnů. Starostové podle něj udělají vše pro to, aby změna kandidáta nebrzdila vznik vlády. Současně neuvažují o tom, že by usilovali o změnu koaliční smlouvy mezi Spolu, tvořenou ODS, KDU-ČSL, TOP 09, a Piráty se Starosty například kvůli výměně ministerstva průmyslu za jiný resort. Před dvěma týdny předseda pirátských poslanců Jakub Michálek po vnitrostranické debatě o klouzavém mandátu ustoupil od kandidatury na ministra pro legislativu, nahradil ho třebíčský advokát Michal Šalomoun.

Politici nastupující vládní koalice soudí, že Michalikův krok je signálem změny politické kultury v zemi. Zástupci dosud vládní ANO, která míří do opozice, spíše poukazovali na to, že nový kabinet pětikoalice ještě nevznikl, a už dva kandidáti se vzdali nominace. Rakušan řekl, že ho rozhodnutí Michalika lidsky mrzí, současně si ho váží. "Ve vládě by byl velkým přínosem, má obrovský přehled v dané problematice a resort by zvládl skvěle," uvedl. Michalik podle něj nemá černé svědomí a nespáchal nic nelegálního. Protože však nová vláda slibuje změnu politické kultury po menšinovém kabinetu ANO a ČSSD, je nutné zabránit škodám na jejím renomé, dodal.

Jméno nového kandidáta STAN se má po schválení ve straně nejdříve dozvědět lídr budoucí vládní koalice Petr Fiala (ODS), kterého v pátek prezident Miloš Zeman jmenuje novým premiérem. Fiala dnes Michalikovi poděkoval za odpovědný přístup a čeká, že Rakušan přijde co nejdříve s návrhem, koho jiného STAN do funkce ministra průmyslu navrhuje. O novém kandidátovi budou Piráti se STAN jednat, Michalikův postup považují za jediný správný, pochybnosti o jeho podnikání je podle nich třeba rozptýlit. "Věslav Michalik nezačal hovořit o kampani, účelovce a honu médií na jeho osobu. Přistoupil k celé záležitosti odpovědně. Děkuji mu za to. Slibovali jsme změnu politického stylu a podle toho jednáme," sdělila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s narážkou na Babišovo vysvětlování.

Střetem zájmu odcházejícího českého premiéra se dlouhodobě zabývají české úřady i orgány EU. Podle auditní zprávy Evropské komise je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fond, ale zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to dlouhodobě popírá.

Pochybnosti o Michalikově podnikání se v posledních dnech objevily v několika médiích. Deník N v pondělí uvedl, že někdejší Michalikova firma si v minulosti půjčila přes kyperskou firmu Lowfield Investments nejméně 4,6 milionu eur (v přepočtu podle aktuálního kurzu přibližně 117 milionů Kč). Michalik dnes řekl, že jeho rodina měla na Kypru investiční společnost, která se zabývala investováním do akcií. "Vše probíhalo v souladu se zákonem, nedělo se tam nic nelegálního," uvedl. Původní vklad řádně vydělal a zdanil v České republice.

Michalikova rodina má celkem podíl 96 procent ve fondu Valour, sám místopředseda STAN má ve fondu třetinový podíl. Fond ovládá tři solární elektrárny, díky kterým se řadí k předním výrobcům elektřiny ze slunce v zemi, uvedl server Seznam Zprávy. Potenciální střet zájmů by se podle Michalika dal vyřešit prodejem elektráren.

Server Neovlivní.cz ve středu napsal, že Starostové měli od května dokument, na jaké aspekty Michalikova podnikání by mohla média upozorňovat. V roce 2010 úspěšný starosta Dolních Břežan a bývalý bankéř kvůli stejným problémům zmizel ze společné kandidátky STAN a TOP 09, tentokrát jeho straničtí kolegové podle serveru vsadili na to, že "minulost nikdo nevytáhne".