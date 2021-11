Michalik: Bude nutná změna energetického zákona, není dobře postavený

Praha - Energetický zákon bude podle možného příštího ministra průmyslu a obchodu ve vznikající koaliční vládě Věslava Michalika (STAN) nutné změnit. Současná situace podle něj ukázala, že zákon není dobře postavený, řekl dnes Michalik ČTK. Stanovení stropu záloh za energie pro klienty v režimu dodavatele poslední instance (DPI) je podle něj zřejmě jediné, co lze teď udělat.

"Není to řešení, je to pomoc v cash flow těm, kteří jsou v nějaké složité situaci. Ale neznamená to, že mají nižší cenu za energie, prostě jen zaplatí menší zálohy a pořád platí, že to hlavní řešení pro ně je co nejdříve odejít z režimu DPI," řekl Michalik. I on sám ale považoval za správné lidem zasaženým současnou krizí pomoci stanovením stropu záloh nebo snížením cen v režimu DPI.

Stanovení stropu cen v režimu DPI by podle Michalika bylo možné, ale musel by se za tímto účelem změnit energetický zákon. "Ta změna energetického zákona tak či onak bude nutná z mnoha důvodů, protože celá situace ukázala, že zákon dobře postavený nemáme," uvedl Michalik.

Snížení záloh za energie o 50 procent z vyměřené zálohy v listopadu a o 40 procent v prosinci, jak navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) pomůže podle Michalika lidem v tom, že nezačnou za energie dlužit, nehrozí jim tak odpojení od dodávek v průběhu topné sezony. "Ale to hlavní, co musí udělat, je odejít z DPI do nějakého normálního ceníku," řekl.

Vláda podle něj bude muset řešit sociální pomoc pro lidi, kterým bude hrozit takzvaná energetická chudoba a na vysoké ceny energií nebudou mít peníze ani u běžného produktu. Je podle něj možné, že bude potřeba najít jinou formu pomoci, než které jsou známé dnes.

Změnou energetického zákona chce dosáhnout lepší regulace pro případ přechodu klientů do režimu DPI. "Abychom byli připraveni na podobnou situaci, kdy se klient dostane do DPI, abychom měli lépe regulováno, co se v takovém případě děje a například mít i v tom režimu nějaké stropy cen odvozené od tržních cen," řekl Michalik. Nový energetický zákon by měl řešit také podmínky uzavírání fixovaného kontraktu.

Možné odpuštění platby za obnovitelné zdroje vnímá Michalik jako možnost, která nezatíží státní rozpočet. Naopak je proti plošnému odpuštění DPH. "Nejsme přátelé tohoto plošného opatření, protože se obáváme, že je velmi drahé a nemá tak velký efekt, aby to těm, kteří tu pomoc potřebují, pomohlo," řekl Michalik.

V polovině října oznámily ukončení činnosti firmy Bohemia Energy se zhruba 900.000 odběrateli, Kolibřík energie s 28.000 klienty a A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy. V režimu DPI tak skončilo přes 900.000 zákazníků.