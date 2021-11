Michálek vzdal po stranické debatě účast ve vládě, píšou Respekt a Deník N

Praha - Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek po debatě spolustraníků o klouzavém mandátu ustoupil v noci na dnešek od kandidatury na ministra pro legislativu, napsaly Respekt a Deník N. Michálek podle nich v uzavřené části diskuse uvedl, že předsedovi Ivanu Bartošovi sdělil, že hodlá plně vykonávat poslanecký mandát, a Bartoš tak bude patrně hledat nového nominanta na oblast legislativy. Členové pirátské strany začali dnes v 10:00 hlasovat o ratifikaci vládní koaliční smlouvy mezi Spolu a Piráty se STAN. Hlasovat budou do pondělí 22:00, výsledky strana zveřejní nejdříve ve 23:15. Ostatní strany zastoupené v pětikoalici schválily koaliční smlouvu v závěru minulého pracovního týdne.

Ve čtvrtek Michálek na internetovém fóru své strany potvrdil, že je kandidátem na funkci ministra pro legislativu, který ve vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a PirSTAN mimo jiné povede Legislativní radu vlády. Piráti v té souvislosti debatují o neslučitelnosti více politických funkcí včetně postu poslance a ministra. Snaha zamezit kumulaci více funkcí patří dlouhodobě mezi programové priority Pirátů. Strana argumentuje tím, že osoba zastávající více pozic současně nemůže zodpovědně vykonávat jednotlivé funkce naplno. Senát koncem října zamítl pirátský návrh na zavedení dobrovolného klouzavého mandátu, který by členům vlády umožnil předat poslanecký mandát i dočasně náhradníkům.

Michálek původně hájil souběh funkcí. V diskusi varoval před tím, aby byl i v budoucnu kdokoliv z pirátských poslanců kvůli funkci ve vládě tlačen k rezignaci na mandát. "A skočit do pasti, že ho druhý den političtí oponenti z vlády odvolají. To by nebylo moudré a strategické," uvedl ve čtvrtek. V noci před zahájením hlasování vysvětlil změnu postoje tím, že se stana nachází patrně před nejdůležitějším rozhodnutím ve své historii. Doplnil, že podporuje, aby Piráti vstoupili do vlády, a to i s Bartošem, který je předsedou strany a volebním lídrem, který by měl mít místo ve vládě jisté. Navíc v případě, že by se mandátu vzdal, nahradil by ho ve Sněmovně podle kandidátní listiny náhradník od koaličních Starostů a nezávislých.

Kvůli preferenčním hlasům získali Piráti v říjnových volbách jen čtyři místa ve Sněmovně, jejich koaliční partner STAN má 33 křesel. Piráti při diskusi o neslučitelnosti zmiňují i to, že v případě rezignace Bartoše by místo ve Sněmovně získala starostka města Trmice Jana Oubrechtová (STAN), v případě Michálka by však šlo o pirátskou místostarostku Prahy 12 Evu Tylovou.