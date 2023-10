Michálek vyzval Piráty k žádosti o nahlédnutí do spisu k Dozimetru kvůli kampani

Praha - Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek vyzval předsednictvo strany, aby požádalo o nahlédnutí do spisu ke kauze Dozimetr, a to kvůli financování kampaně se STAN před sněmovními volbami v roce 2021. Dnes o tom informoval Deník N. Ve výzvě podle serveru napsal, že pokud z výnosu z trestné činnosti byla hrazena kampaň, mělo by užší vedení Pirátů zvážit pozici poškozeného v trestním řízení.

Michálek v polovině září v České televizi kritizoval koaliční STAN kvůli podezřením ohledně financování kampaně z roku 2021. "My jsme tím extrémně dotčeni, protože nám STAN říkal, že s námi bude bojovat proti korupci, a pak jsme zjistili, že z černých peněz, které ukradli v dopravním podniku, tak platili nelegálně kampaň, aby nás překroužkovali," poznamenal tehdy. STAN po volbách získal 33 poslaneckých mandátů, Piráti čtyři.

"Já takové informace nemám, nebudu komentovat dění na uzavřeném pirátském fóru," uvedl pro ČTK předseda STAN, vicepremiér Vít Rakušan. "Přesně proto, abychom si tyhle věci vyjasnili, včetně chování pana Michálka, jsme iniciovali svolání koaliční rady," dodal. Jednání se podle Deníku N uskuteční příští týden.

O tom, že z mediálních informací vyplývá, že podle policie byla předvolební kampaň hnutí STAN financována z korupčních peněz spjatých s kauzou Dozimetr, nedávno hovořil předseda opozičního hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš. V souvislosti s Dozimetrem ale web Neovlivní.cz také ve středu uvedl, že poslankyni jeho hnutí Janě Mračkové Vildumetzové zapůjčil osobní automobil pro kampaň před volbami v roce 2021 v kauze stíhaný podnikatel Zakaría Nemrah.

Mračková Vildumetzová informaci webu potvrdila, šlo podle ní o placenou službu, kterou zařizoval její manžel. Server uvádí, že podle policejních odposlechů Nemrah političce řekl, že za auto nebude nic platit. Doklad o zaplacení její manžel nemá.

Michálek se podle Deníku N předsednictva ve výzvě táže, proč Piráti nikdy neodeslali podnět na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ohledně analýzy, kterou zpracovali po volbách. V ní podle webu napsali, že STAN před volbami porušil koaliční smlouvu a zvýhodňoval své kandidáty. Piráti by podle Michálka měli po STAN požadovat veřejnou omluvu za porušení koaliční smlouvy, hnutí by také mělo poslat do státního rozpočtu peníze v hodnotě kampaně v periodiku Náš region, který podle Deníku N před volbami publikoval řadu rozhovorů a komentářů kandidátů STAN.

Michálek také chce, aby na ministerstvu průmyslu a obchodu skončil Štěpán Hofman, který vede kabinet ministra Jozefa Síkely (STAN) a před volbami měl na starosti kampaň.

Základem kauzy Dozimetr je stíhání skupiny kolem podnikatele Michala Redla, o níž policisté tvrdí, že systematicky obsadila klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení. Cílem Redlovy skupiny bylo podle kriminalistů získání úplatků od firem, které zvítězily v tendrech. Vedle dopravního podniku se případ dotýká také Všeobecné zdravotní pojišťovny či zakázek Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.