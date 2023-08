Michálek: Pro další změny sazeb DPH nebyly všechny koaliční strany

Praha - Pro další změny sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) ve vládním konsolidačním balíčku, například na kojeneckou a minerální vodu či menstruační pomůcky, nebyly všechny koaliční strany. Na dotaz ČTK to uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. O možnosti změn se diskutovalo, neměly však dostatečnou podporu.

Piráti podle dřívějších vyjádření prosazovali přeřazení ženských hygienických potřeb do snížené 12procentní sazby daně, stejně jako minerální a léčivé vody. Snížit sazbu z 21 procent u menstruačních pomůcek chtěli také lidovci, totéž požadovali u kojenecké vody či dětských plen.

TOP 09, ale také STAN, Piráti a část ODS byly naopak proti zachování nulové spotřební daně na tiché víno. Předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová tento týden řekla, že její strana chce jednat o nějaké podobě, která by byla přijatelná a nedecimovala vinaře, ale zároveň že to nebude součástí konsolidačního balíčku, ale půjde o samostatný krok.

Koalice se ale při středečním večerním jednání shodla na jediné změně DPH oproti v květnu představeném návrhu - sjednotit by se měla u časopisů a novin. Noviny původně zahrnula do základní sazby.

"Je to tak, diskutovalo se o možnosti změn v této oblasti, ale pro změnu nebyly všechny strany. Výsledek jednání odpovídá tomu, co bylo již dříve dohodnuto a my ho jako Piráti respektujeme," uvedl Michálek.

Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan po jednání novinářům řekl, že jednotlivé strany přinesly své návrhy. Od začátku ale bylo dané, že na nich musí být shoda všech pěti koaličních subjektů. Koalice se podle něj zvládla dohodnout na pozitivních změnách, které ale nijak nedeformují původní shodu z května.

Premiér Petr Fiala (ODS) po středečním zasedání K15 řekl, že úpravy v ozdravném balíčku mají neutrální dopad na rozsah konsolidace. Koalice například chce zachovat daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů s omezením do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období.

Výnos z daně z nemovitostí by podle koaličního pozměňovacího návrhu zůstal obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu deseti miliard korun. Stát by také měl získat 55 procent výnosů daně z hazardu namísto dosavadních 35 procent. Firmy budou moci od ledna 2024 vést účetnictví v cizí měně, konkrétně v eurech, dolarech a librách, pokud je tato měna jejich funkční měnou. Detailní soupis navržených změn poskytne ministerstvo financí dnes.

Koalice chce nyní společný pozměňovací návrh projednat na zasedání sněmovního rozpočtového výboru. Pokud jej výbor přijme, v dalším legislativním procesu se s ním bude pracovat právě jako s návrhem výboru, nikoli konkrétních poslanců, řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Termín pro podávání pozměňovacích návrhů k balíčku rozpočtovému výboru končí v pátek.