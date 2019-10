Michálek po kritice nerezignuje na místopředsedu Pirátů

Praha - Jakub Michálek (Piráti) nehodlá rezignovat na pozici místopředsedy Pirátů poté, co se na stranickém fóru strany dnes rozpoutala diskuse o jeho údajně nevhodném chování ke členům. Novinářům dnes řekl, že nikoho nešikanoval, ale má vysoké nároky na výkon lidí. V lednu na zasedání celostátního fóra v Ostravě na funkci opět kandidovat nebude, chce se soustředit na vedení poslaneckého klubu. Rozhodl se tak zhruba před měsícem, uvedl.

Vedoucí personálního odboru strany Jana Koláříková rozpoutala diskusi příspěvkem, v němž hovoří o Michálkově arogantním jednání a psychické šikaně podřízených. Europoslanec Mikuláš Peksa chce za měsíc rezignovat na funkci místopředsedy, pokud jím Michálek zůstane.

"Předně chci říci, že jsem nikoho nešikanoval. Mám vysoké nároky na výkon lidí. Myslím si totiž, že mám zodpovědnost vůči lidem. Máme pouze čtyři roky, abychom dotáhli do konce program, který jsme voličům slíbili. Chci, abychom tady odváděli výbornou práci. Je pravda, že jsem na lidi tvrdý, ale současně nejsem bezohledný," uvedl Michálek. Rezignaci dva měsíce před koncem volebního období by považoval za nesmyslnou, straně se podle něj daří výborně.

Koláříková podala podnět na odvolání Michálka z funkce místopředsedy. V anketě na fóru byly dnes v 15:30 dvě třetiny ze zhruba 300 hlasujících pro zahájení jednání o této věci. Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal uvedl, že jednání zahájí zřejmě dnes večer. Hlasování o odvolání Michálka by pak podle něj následovalo mezi 1. a 4. listopadem. Vyjádřil ale pochyby o tom, že by následně strana zvolila nového člena předsednictva vzhledem k lednové řádné volbě.

"Podnět, který byl založen, se primárně týká emočního problému. V podnětu i ve vyjádření některých lidí cítím rovinu osobní, která souvisí s tvrdým vyjednáváním o rozpočtu Pirátské strany na příští rok. Já mám na starosti kasu Pirátské strany a ručím za to, že se strana nebude zadlužovat," řekl místopředseda.

Peksa při Michálkově kritice mimo jiné uvedl, že někteří členové se báli, brečeli, nemohli spát. "To se stalo historicky jednou, že jeden člověk se v Pirátské straně rozbrečel. A mě to velmi mrzí. Mně samozřejmě také záleží na tom, aby v Pirátské straně dobře fungovala komunikace, nicméně je to emoční záležitost. Není to věc, která by se měla řešit nějakými podněty nebo mediálními vyjádřeními," sdělil Michálek.

"Ve všech stranách jsou osobní spory nebo spory, které se týkají politiky. To si myslím, že je normální. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby se členové strany soustředili na to, aby si spory vyřídili osobně, a ty věci vždycky nezveřejňovali. Myslím si, že to úplně nepřispívá tomu, abychom drželi pozornost na politických tématech, která považujeme za prioritní," poznamenal.

O Michálkově odvolání z pozice místopředsedy strany hlasovali členové ve vnitrostranickém referendu i před dvěma lety. Za šéfa poslanců se tehdy postavily zhruba tři čtvrtiny hlasujících. Část straníků Michálkovi tehdy vyčítala, že z Nejvyššího správního soudu potají stáhl stížnost na sněmovní volby.