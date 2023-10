Michálek hájil konsolidační balíček, podle Babiše neví, o čem mluví

Praha - Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek hájil dnes ve Sněmovně vládní konsolidační balíček. Opatření jsou mírná a rozumná, uvedl v úvodu třetího dějství schvalování sporné vládní předlohy. Lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš pak Michálkovi vzkázal, že neví, o čem mluví. Babiš se ve vystoupení věnoval obdobně jako v úterý zejména kritice vlády v souvislosti s repatriací českých občanů z Izraele po víkendovém útoku palestinského Hamásu na tento stát.

Michálek uvedl, že nynější koalice zvýšila tempo poklesu zadlužování státu. Připomněl zrušení superhrubé mzdy v minulém volebním období, které snížilo rozpočtové příjmy "Měli jsme možnost upravit daňový mix tak, aby odpovídal daňovým mixům vyspělých států. Je to věc, která se povedla," řekl šéf pirátských poslanců. Zdanění práce podle něho vzroste o 0,45 procentního bodu a 91 procent lidí na tom bude příjmově lépe než před zrušením superhrubé mzdy. "Žádná katastrofa se nekoná," zdůraznil.

Vyzdvihl například vyšší zdanění takzvaných neřestí, omezení příjmů obcí z hazardu, snížení daňového zatížení výstavby a rušení některých daňových výjimek. Navrhovaným zvýšením daně z nemovitostí se kabinet podle něho vyhnul potřebě více zdanit práci. "Všechny kroky v souhrnu jsou relativně mírné a rozumné," řekl Michálek.

"Pan Michálek nám tady vykládal věci, o kterých vůbec nic neví. Něco tady četl," reagoval Babiš, podle kterého Michálek "říkal nesmysly". "Všichni občané, když to viděli, tak mají pocit, že jsme v ráji," poznamenal předseda ANO, který se pak pustil do vlády i do pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského kvůli repatriaci Čechů z Izraele.

"Vláda se vykašlala na naše občany," prohlásil Babiš, který také uvedl, že další státy se postaraly o své občany už v pondělí. Lipavský si podle předsedy ANO udělal jen propagaci, když přivezl z Izraele 34 Čechů. "Jak vybírali těch 34 vyvolených? A co ti ostatní?" ptal se Babiš. "Je to totální chaos a totální neschopnost," dodal. Michálek komentoval Babišovo vystoupení jako hrozné a podotkl, že obsahovalo i závist. "Vy jste pravomocně usvědčený lhář, kolikrát jste byl u soudu, prohrál jste to a musel jste se omlouvat," vzkázal Michálek předsedovi ANO.

Závěrečné sněmovní schvalování konsolidačního balíčku trvá třetí jednací den a ani tentokrát se neočekává, že by jednání pokročilo až k hlasování o podobě předlohy. Opozice schvalování brzdí. Tvrdí, že balíček je pouze o zvyšování daní, může navíc způsobit růst inflace a záporně ovlivnit ekonomický výkon. Do běžné debaty se hlásí ještě 65 poslanců. Dnešní diskusi zatím ovládli řečníci s právem přednostního vystoupení a poslanci reagující v krátkých poznámkách.