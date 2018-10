Praha - Skupina Jelen na svém nadcházejícím turné připomene Michala Tučného. Na sérii koncertů si přizvala dceru legendy české country Michaelu Tučnou. Vedle toho dokončuje klip ke své verzi Tučného písně Spím v obilí. Turné odstartuje 16. listopadu v Herálci a vyvrcholí pražským vánočním koncertem 15. prosince ve Foru Karlín.

"Přijde mi to celé jako logické pokračování příběhu táty a mě. V podstatě jsem už nepočítala, že se budu ukazovat na jevišti nebo organizovat nějaké akce. Potkala jsem však "v lese Jelena" a baví mě to s nimi. Kluci jsou plni energie," řekla ČTK Tučná, která několik let organizovala v Hošticích u Volyně festival Stodola Michala Tučného.

Tučný, který prošel skupinami Rangers, Rivals, Greenhorns, Fešáci či Tučňáci, zemřel 10. března 1995 ve věku 48 let. Jeho hity jako Poslední kovboj, Pověste ho vejš, Báječná ženská, Všichni jsou už v Mexiku nebo Snídaně v trávě jsou dodnes velmi populární.

"Stodola Michala Tučného byl první festival, na kterém jsme kdy hráli. Když jsme se dozvěděli, že po patnácti letech své existence skončila, zamrzelo nás to. A napadlo nás udělat na našem turné vzpomínkový blok na Michala. On pro náš oblíbený žánr udělal nejvíc, a bylo by nám líto, kdyby se nekonala žádná vzpomínková akce," uvedl frontman skupiny Jelen Jindra Polák.

Kapela v současné době vybírá písně, které s Tučnou zazpívají. Mělo by jít o hity i méně známé skladby. "Poslední desky otce nejsou úplně známé, protože Jižanský rok a Šťastné staré slunce z roku 1994 už bohužel nestačil podpořit koncerty," podotkla Tučná.

Kapela Jelen na koncertech hraje převzaté písně Korunou si hodím a Balada pro banditu. Tučného Spím v obilí je však první nahranou skladbou od jiného autora. "Je to pro nás speciální záležitost. Tu píseň jsem neznal, narazili jsme na ni při projíždění Michalových desek a tahle nám sedla na první dobrou," sdělil Polák.

Pražský rodák Tučný se narodil 11. ledna 1947. U příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin se před dvěma lety ve Velkém sále pražské Lucerny uskutečnil galavečer. Program koncertu obsahoval největší Tučného hity v podání různých interpretů. Tučný chodil do lidové školy umění, zpíval ve sboru, hrál na klavír a na kytaru. Vyučil se prodavačem, ale prošel i mnoha jinými profesemi - dělal pošťáka, skladníka, prodával vánoční kapry. Hlavně ale začal zpívat. "Country je vše, co mám rád," tvrdil. V roce 2002 byl posmrtně uveden do Síně slávy české Akademie populární hudby.