Michal Sýkora se hlásí k žánru moderní britské krimi

Praha - Jeden z nejúspěšnějších současných českých autorů detektivek Michal Sýkora, jehož díla jsou známá díky televizním adaptacím, se hlásí k žánru moderní britské krimi. Autor titulů Modré Stíny, Případ pro exorcistu nebo Pět mrtvých psů z cyklu Detektivové od Nejsvětější Trojice by chtěl, aby jeho kriminální příběhy byly zároveň vnímány jako společenský román a komentář k aktuálnímu dění. Zároveň si přeje přinést věrohodné postavy ukotvené v realitě, u kterých může mít čtenář nebo divák pocit, že se s nimi pravidelně setkává. Proto jsou navázány na Olomouc a okolí, v některých případech jde i přímo o jeho pracoviště na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Spisovatel, literární teoretik a pedagog Sýkora to řekl v rozhovoru s ČTK.

"K vraždě v románu Modré stíny došlo přímo v kanceláři, ve které sedím, pouze u jiného stolu. Kolegové z toho měli velkou radost," uvedl Sýkora.

Na obrazovce České televize se Sýkorovo dílo objevilo například v případě seriálu Vodník z cyklu Detektivové od Nejsvětější Trojice s Klárou Melíškovou v roli přísné komisařky Marie Výrové. "Pokud jde o Marii Výrovou, tak teď v srpnu vyšla pátá kniha. Ještě předtím jsme se scenáristou Petrem Jarchovským napsali s jinými postavami čtyřdílnou minisérii s názvem Pozadí událostí pro režiséra Honzu Hřebejka. Je to takový žánrový mix mezi vztahovým příběhem a lehce satirickým příběhem z univerzitního prostředí. Je tam i detektivní zápletka, která ovšem není dominantní. Myslím, že podle původních plánů už to mělo být natočeno, ale z pochopitelných důvodů pandemie bylo natáčení přesunuto," řekl Sýkora.

Čísla sledovanosti napovídají, že přenést detektivní příběh na televizní obrazovku se většinou setkává s úspěchem. "Televize je pro tento žánr ideální, detektivky proto skoro zmizely z kin. Detektivce vyhovuje seriálový formát. Pokud se vám podaří vytvořit úspěšnou postavu policisty nebo detektiva, tak ji můžete donekonečna opakovat," podotkl Sýkora.

Autor, který se odborně zabývá moderním světovým románem, aktuálními tendencemi světové literatury a teorií literatury, své příběhy nezačal psát s výhledem, že se objeví v televizi. "Vůbec ne. Když jsem psal svůj první román Případ pro exorcistu, byla to aktivita bez jakýchkoliv ambicí. O to větší bylo moje překvapení, když se asi čtvrt roku po vydání té knihy ozval scenárista Jarchovský, že by ji chtěl adaptovat. Ani žádná z pozdějších knih nevznikala s vidinou, že bude zfilmována," řekl.

Sýkora však přiznává, že jeho psaní ovlivnila výrazná herečka Klára Melíšková. "Postavu jsem trochu přizpůsobil tomu, jak ji Klára Melíšková hraje. Je ráznější, ironičtější, ostřejší než v prvních dvou knihách. Už jsem si při psaní představoval, jak by to řekla Klára Melíšková a jak by se při tom tvářila," připustil.

Vydavatelství Supraphon vydává Sýkorovu knihu Ještě není konec jako audioknihu. Literární předlohu televizní krimi série Vodník načetl herec Norbert Lichý. "Jeho interpretace se mi velmi líbí, výrazně pracuje s atmosférou, dokáže v posluchačích vzbudit napětí, tak jsem s ním jako autor spokojený," uvedl Sýkora.