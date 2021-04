Michal Prokop vydává nové album a chystá festival Krásný ztráty Live

Praha - Člen Beatové síně slávy Michal Prokop vydává v květnu nové album Mohlo by to bejt nebe a v srpnu chystá ve Všeticích festival Krásný ztráty Live. Dnes byl zveřejněn pilotní singl alba Má vlast, k němuž byl natočen videoklip. V hlavní roli se v něm objevila herečka Vilma Cibulková. ČTK o tom informovali zástupci agentury Joe's Garage.

Na novém albu Mohlo by to bejt nebe se zpěvák z velké části vrací ke svým hudebním kořenům, blues a soulu 60. let minulého století, ovšem v současném zvukovém kabátě. Nahrávka naváže na zatím poslední devět let staré studiové album Prokopa a jeho kapely Framus Five s názvem Sto roků na cestě, které vyšlo v roce 2019 poprvé v podobě vinylového dvojalba.

Ny podzim chce Prokop se skupinou Framus Five vyrazit na turné po celé České republice, na jehož každé zastávce zpěvák svoji novinku pokřtí. V tuto dobu bude utlumena činnost akustického Tria Michala Prokopa.

Popáté pozve Prokop své hudební přátele a fanoušky na festival Krásný ztráty Live. Dvoudenní přehlídka, na které již tradičně dochází k neobvyklým žánrovým i generačním setkáním, bude symbolicky zahájena 13. srpna, tedy v den jeho pětasedmdesátých narozenin. Třetím rokem se konají Krásný ztráty Live na statku ve středočeských Všeticích na Benešovsku.

Prokop ani v době koronavirové krize nezastavil své aktivity. Loni v létě uspořádal festival Krásný ztráty Live a čas využil také k nahrávání nového alba. S týmem Jiřího Vondráka se zúčastnil natáčení televizního dokumentu Až si pro mě přijdou, který měl na ČT art premiéru 7. listopadu. Do knihkupectví také zamířila kniha Michal Prokop - Ztráty a návraty, kterou s ním napsal hudební publicista Michal Bystrov. Kniha mapuje hudebníkův osobní i umělecký život, nechybí komentáře Prokopových kolegů, diskografie, řada fotografií a dobových dokumentů.

Prokop zahájil s Framus Five aktivní hudební činnost v roce 1967. Debutové album s názvem Blues In Soul vycházelo ze značného vlivu amerického soulu a rhythm‘n‘blues. Následující Město ER naplno představilo na české scéně žánr art rocku. Titulní skladbou navíc dal Prokop možnost vstoupit do českého rockového textařství básníku Josefu Kainarovi. V 80. letech zpěvák spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem.