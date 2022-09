Michal Prokop se s hosty vrátí na vánoční koncert do pražské Lucerny

Praha - Vánoční koncert Michala Prokopa se letos opět uskuteční 16. prosince ve Velkém sále pražské Lucerny. Prokop vystoupí s kapelou Framus Five a řadou hostů. Pro Prokopa bude prosincové koncertování v Lucerně návratem ke kořenům. V tomto sále zpíval během své více než padesátileté dráhy mnohokrát. Poprvé to bylo v roce 1967 na 1. československém beatovém festivalu, na kterém získal ocenění pro nejlepšího zpěváka. ČTK o tom za pořadatele informoval David Gaydečka.

"V tomhle sále jsem téměř na den přesně před pětapadesáti lety poprvé zazpíval na Prvním československém beatovém festivalu pro širší publikum. Tehdy mě samozřejmě ani náhodou nenapadlo, že se sem budu vracet ještě v roce 2022," uvedl Prokop.

Loňský Prokopův vánoční koncert se konal na stejném místě také on-line. Vzhledem k tehdejším protipandemickým opatřením byl maximální počet návštěvníků tisíc sedících osob. Lidé se museli prokázat dokončeným očkováním nebo potvrzením o prodělání covidu v posledních šesti měsících.

Prokopovy vánoční koncerty jsou oblíbené pro svoji jedinečnou atmosféru a zpravidla představují vyvrcholení zpěvákova koncertního roku. Návštěvníci se mohou těšit na písně jako Kolej Yesterday, Blues o spolykaných slovech nebo Bitva o Karlův most, které doplní i kousky z úspěšného loňského alba Mohlo by to bejt nebe... Program vánočního koncertu navíc zpestří i hosté, jejichž jména zveřejní pořadatelé později.

Prokop zahájil s Framus Five hudební činnost v roce 1967. Debutové album Blues In Soul vycházelo z amerického soulu a rhythm'n'blues. Následující Město ER představilo na české scéně žánr art rocku. Titulní skladbou navíc dal Prokop možnost vstoupit do českého rockového textařství básníku Josefu Kainarovi. V 80. letech zpěvák spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem. V současnosti veřejně vystupuje s obnovenou skupinou Framus Five a s akustickým triem. Televizní diváci ho znají jako moderátora pořadu České televize Krásný ztráty. Je členem Beatové síně slávy radia Beat a členem Síně slávy ankety Anděl České hudební akademie. Je rovněž nositelem Řádu umění a literatury Francouzské republiky.