Michal Prokop propadal beznaději, ale nepřipustil si, že s hudbou končí

Praha - Zpěvák, skladatel a moderátor Michal Prokop během své téměř šedesátileté hudební kariéry propadal beznaději, ale nikdy si nepřipustil, že s muzikou končí. Vážnou krizi přečkal na začátku 70. let, kdy se rozpadla první sestava jeho kapely Framus Five a Prokop neviděl možnost hrát v tehdejším Československu bigbít. Proto tehdy přijal popové angažmá u Hany Zagorové. Sedmasedmdesátiletý Prokop, který v těchto dnech vydává kompilaci Čas je šťastnej lhář s výběrem písní ze svých devíti řadových alb, to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Pro mě to bylo v té době utrpení a vůbec jsem v období normalizace nevěřil v budoucnost bigbítu v Československu. Ale když se koncem 70. let objevil Katapult a Olympic začal s nahrávkou Prázdniny na Zemi své projekty, zase jsem uvěřil, že to přece jenom půjde. Takže totální deziluzi jsem si nikdy nepřipustil," uvedl Prokop.

S obnovenou kapelou Framus Five v 80. letech natočil kritikou oceňovaná alba Kolej Yesterday, Nic ve zlým, nic v dobrým a Snad nám naše děti...

O konci hudební kariéry Prokop přemýšlel po roce 1989, kdy vstoupil do politiky. Působil jako poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění. Po volbách roku 1990 zasedl do české části Sněmovny národů za Občanské fórum (OF). Po rozkladu OF v roce 1991 přešel do poslaneckého klubu Občanské demokratické aliance (ODA). Od roku 1992 vykonával funkci náměstka ministra kultury. Členem ODA byl do roku 1998.

"Bral jsem politiku vážně, myslel jsem, že vzhledem ke svému věku jsem v muzice došel tam, kam až to šlo. Také jsem první dva roky vůbec nehrál a seděl ve Federálním shromáždění. Nakonec jsem byl v politice deset let, ale myslet si, že už nikdy hrát nebudu, byl omyl," sdělil.

Od roku 2006 Prokop vydal další tři alba Poprvé naposledy, Sto roků na cestě a Mohlo by to bejt nebe... Aktuální nahrávka Čas je šťastnej lhář je výběrem písní ze všech jeho devíti řadových alb. "Po dohodě s producentem Karlem Denišem jsem se rozhodl, že to bude výběr ze všech mých řadových alb, abych zaznamenal vývoj nahrávací techniky i mého zpěvu. Zvolil jsem chronologické seřazení písní od roku 1969 až do mé předloňské desky Mohlo by to bejt nebe... Chtěl jsem, aby na albu byly zastoupené pecky ze všech mých devíti řadových desek. A stejně se tam nevešlo všechno, čím bych se chtěl prezentovat. Ale to už je riziko subjektivního výběru vždy," podotkl Prokop.

Výběrové album pokřtí na Prokopově vánočním koncertě 21. prosince v pražském Foru Karlín. Mezi hosty se tam objeví například Honza Hrubý se skupinou Kukulín, který na akci zároveň oslaví své 75. narozeniny. Chybět nebudou ani zástupci mladší generace, hudebník, skladatel a rapper 7krát3 či Andy Cermak, který je frontmanem Sunflower Caravan, součástí Framus Five a loni vydal sólový debut Secret December.

Speciální turné k výběrovému albu Prokop nechystá. "My jsme jako Bob Dylan na nikdy nekončícím turné," konstatoval.

Prokop v 80. letech spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem. V současnosti veřejně vystupuje s obnovenou skupinou Framus Five a s akustickým triem. Televizní diváci ho znají jako moderátora pořadu České televize Krásný ztráty. Je členem Beatové síně slávy radia Beat a členem Síně slávy ankety Anděl České hudební akademie. Je rovněž nositelem Řádu umění a literatury Francie.

jir rdo