Michal Prokop pokřtí v pátek v Plzni nové, už 9. studiové album

Plzeň - Michal Prokop se skupinou Framus Five pokřtí v pátek na vyhlášení hudebních cen Žebřík v Plzni svoji novou desku Mohlo by to bejt nebe..., která vyšla před prázdninami a 13 týdnů je nejprodávanějším fyzickým nosičem v ČR. Kvůli koronavirové pandemii se při jejím natáčení podle Prokopa nesešla nikdy celá kapela pohromadě, což se za při předchozích 15 studiových, živých i výběrových desek nikdy nestalo. Nové album muzikanti postupně sestavovali z fragmentů a teprve poté, co bylo hotové, se písně učili, aby je mohli hrát na koncertech. Do bloku, který v Plzni začne kolem 22:00 a provede celou více než padesátiletou zpěvákovou kariérou, by se měly vejít tři nové písně. Prokop to řekl ČTK.

V Plzni půjde o jeho osmý koncert od června. "Začíná to vypadat, že už to skoro umíme. Ale tam je rozdíl. Když hrajete některé věci tolik let, tak to dostává na jevišti jiné valéry. Můžete si s tím hrát, už nemusíte přemýšlet: Ježíš, jak začíná druhá sloka? Kluci stále ještě musí koukat do papírů. Tohle všechno přejde ve chvíli, kdy to už máte opravdu ohraný," řekl.

Deska je podle Prokopa plodem covidového období. "Když jsme ji dodělali, tak jsem cítil vítr v plachtách. Recenze jsou zatím úžasné, prodává se slušně, což mě velice těší," uvedl. Podle zpěváka je ale klíčovým momentem pro úspěch nejen to, jaká deska je, ale také to, do jaké doby se trefí a zda vyplní nějakou mezeru na trhu. Album je podle něj vyprecizované, i když vznikalo "salámovou metodou". "Během natáčení jsme se nikdy všichni nesešli. Deska vznikala postupně v různých domácích studiích a pak se to spojilo v jednom studiu, kde jsem zpíval a kde jsme to míchali a dávali dohromady. Ještě do toho přišel malér s Lubošem Andrštem, mým nejstarším spoluhráčem, který od listopadu nemůže hrát a na desce se už hráčsky téměř nepodílí. Když se to sečte a podívám se na ten výsledek, tak to dopadlo báječně," řekl Prokop.

O nové desce začal uvažovat od konce roku 2018. "Vždy potřebuji vnější impulz. Nejsem člověk, kteří si řekne - teď to napíšu a dám dohromady. V tomto případě to byl text Věnování, který jsme dostal od Tomáše Rorečka. Dělám téměř výhradně na hotové texty. Dostávám spoustu textů, ale dokud mě takhle neosloví, tak je mám v počítači," řekl. Po celý rok 2019 pak vytvářel demo snímky. "Doma si nahrávám 'demáče' už se základní aranžérskou představou. Finální aranžmá pak dělají kluci, kteří, na rozdíl ode mně, na ty nástroje opravdu umí pořádně hrát," řekl.

Na koncertech předvádí Prokop průřez svojí padesátiletou kariérou. "Lidi chtějí slyšet to, co znají. Takže Kolej Yesterday hrajeme pořád a já na rozdíl od některých kolegů nemám pocit, že by mě nějak nudila," uvedl. Písně z nového alba podle něj rádia vůbec nehrají. "Docela mě to mrzí, ale snažím se s tím vyrovnat. Na koncertech už z desky něco hrajeme, při plném koncertu pět věcí. Jsou i světové kapely, které natočí desku, vyrazí na turné, které se podle té desky jmenuje, ale hrají jednu věc. To my ne," dodal.