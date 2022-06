Michal Kindl, Jan Vytásek a Andy Cermak v písních ukazují různé podoby popu

Praha - Michal Kindl, Andy Cermak a Jan Vytásek ve své aktuální tvorbě ukazují různé podoby populární hudby. Kindl na svém druhém sólovém albu Loutka devátá nabízí popové melodické písničky, Vytáskova tvorba na desce Na houpačce má poprockový charakter a Cermakovy skladby na nahrávce Secret December zase mají melancholičtější styl než jeho písně pro kapelu Sunflower Caravan.

"Když dělat sólovou desku, tak prostě jinak. Psal jsem písně v rámci naší rokenrolové kapely, ale měl jsem v hlavě i druhý typ hudby, který mě zajímá - popově melancholický styl. Vždycky jsem se snažil nějakou takovou do kapely přinést, ale moc to nefungovalo. Tak jsem si řekl, že mně nezbývá nic jiného než tuhle hudbu natočit sólově, abych ji nějak zaznamenal. Je to osobní věc, takže ideální muzika pro sólovou desku," řekl ČTK Cermak.

Pianista a skladatel filmové hudby Cermak svůj sólový debut uvedl singlem Let Me In, který doprovází lyric video. Aktuální skladba stejně jako baladičtější Summer Lonely Night, Inside Outside a Our Love představují Cermaka v odlišné poloze, než ho fanoušci znají z jeho domácí formace Sunflower Caravan. Na Secret December, které vychází pouze digitálně, je Cermak výhradním autorem hudby, textů i hudební produkce. Jako hosty si pak přizval kytaristu Tata Bojs Vladimíra Bára a Emu Brabcovou, s níž si zazpíval duet ve skladbě Golden Trigger.

Také Kindl na albu Loutka devátá předkládá jiný druh písní než na svém předchozím projektu Na správné cestě. Pro něj složil 12 šansonově laděných písní ve spolupráci s operním tenorem Štefanem Margitou. Už singl a klip Holka z města napověděly, že tentokrát Kindl pod vedením producenta Daniela Hádla napsal popové melodické písničky.

"Holka z města je pozitivní letní píseň o naivním klukovi, co hledá svoji vyvolenou, a všechny její manýry by vyměnil za to, aby uměla vařit. První verze tohoto textu jsem začal psát už na základce. Tenkrát jsem rád jedl a u piana snil o jedné blondýně, co není z Londýna, ale z Prahy. Až postupem času mi došlo, že bych si měl jít raději zaběhat," podotkl Kindl.

Zpěvák a skladatel Vytásek prošel několika žánry od revivalového a klasičtějšího belcantového repertoáru k vlastní poprockové písničkářské tvorbě. V současné době vydává své třetí album Na houpačce, které doprovází videoklip k písni Týna. "Na novém albu jsem sáhl i do témat, která jsou hlubší. Dnes už nejsem moc večírkový typ, i když dříve jsem se, pravda, uměl rozdovádět. Dnes si ale hlídám okruh svých blízkých a čas rozděluji mezi hudbu a mé nejbližší. Můj aktuální život se tak zcela odráží v tvorbě. I v těch pochmurnějších písních jsem chtěl předat naději, ve veselých radost. Album je moje současná výpověď tady a teď," podotkl Vytásek, který připravuje akustické koncerty, které vyvrcholí několika většími v létě a křtem alba s exkluzivními hosty v září. Na podzim se s vánočním EP znovu připomene i s klasičtějším repertoárem a koncerty v kostelech.