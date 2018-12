Praha - Několik set fotografií a unikátních dobových dokumentů nabízí kniha vzpomínek publicisty Michala Juppa Konečného Průlety folkovou pamětí. Jde o vzpomínky založené na autorových archivech a prokládané pohledy na společnost tehdejších doby a její vliv na hudební oblast. Třistastránkovou publikaci dnes pokřtili v pražském knihkupectví Letná. Kmotry se stali kapelník skupiny Jablkoň Michal Němec a moderátor Country rádia Miloš Keller.

"Ta knížka vznikala jednadvacet let, mezitím jsem napsal čtyři jiné. Berte to jako můj subjektivní pohled na to, co se na konci šedesátých let zrodilo z ničeho, snad jen z ozvuků ze zámoří, a rozlilo se do velké řeky folku, písničkářů, country, bluegrassu a trampského zpívání. Zapsal jsem, co jsem prožil, čeho jsem se zúčastnil a pokoušel se tomu dávat směr a hlavně, co jsem si pamatoval," uvedl Konečný.

Závěrečnou kapitolu nazval Pamatuji si toho ještě víc, ale už se to sem nevejde, snad někdy příště. "Myslím, že toho materiálu, který jsem shromáždil, bude tak na tři na čtyři knihy. Takže teď si musím dát trošku odpočinku, a pak se do toho zase pustím. Těch příběhů a událostí, které se za těch čtyřicet let odehrály, je obrovské množství," řekl ČTK Konečný.

Autor v knize vydané nakladatelstvím Galén vyvrací i některé omyly. Například se většinou traduje, že Porta je nejstarší (případně nejstarší dosud existující) festival folkové a trampské hudby v Česku. Konečný upozorňuje na to, že Porta se poprvé konala v Ústí nad Labem 16. a 17. června 1967. Ale už v květnu téhož roku se poprvé ozvaly tóny Sokolovského dostavníku. I ten existuje dodnes.

Na obalu knihy Průlety folkovou pamětí je lehce provokativní fotografie, na které jsou při společném vystoupení zachyceni písničkáři Jaromír Nohavica a Jaroslav Hutka. Dnes mezi nimi panuje nepřátelství, Hutka o svém kolegovi dokonce napsal píseň Udavač z Těšína. "Zatím jsme na obal nezaznamenal žádné negativní reakce," sdělil Konečný.

Šestasedmdesátiletý Michal Jupp Konečný stál v letech 1971 až 1989 u zrodu a fungování 19 ročníků festivalu Porta a dalších známých akcí, jakými jsou například svojšický Slunovrat nebo strážnická Zahrada. V 70. letech vedl Malostranskou besedu v Praze, později vytvořil z klubu Na Petynce nepřehlédnutelnou nejen trampskou a folkovou scénu. Po roce 1989 založil a vedl jednadvacet ročníků časopisu Folk & Country. "Juppa dělá Juppem otevřenost vůči všem žánrům včetně tekutin, umění odejít a vůbec nepředpojatost, buldočí nápor v hlavních věcech a flegmatičnost v těch, co mu připadají vedlejší," napsal o něm hudební kritik Jiří Černý.