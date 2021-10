Michal Horák zatím uvažuje více o kariéře muzikanta než učitele

Praha - Zpěvák a skladatel Michal Horák, který právě vydal své druhé album, stíhá vedle hudby i studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Mladý multiinstrumentalista, jenž má před sebou turné i státnice, si učitelství na plný úvazek v nejbližších letech neumí vůbec představit, ale jednou nohou by chtěl u pedagogiky zůstat. Řekl to v rozhovoru s ČTK.

"Škola mi začíná na začátku října, ale letos to bude ostré, protože dělám státnice. Do toho mám turné k desce a píšu nové písničky a tak. Ale věřím, že to nějak půjde," uvedl.

Horákovo turné o sedmnácti zastávkách začíná 6. října ve Šternberku u Olomouce. "Celé turné bude pomyslným křtem desky, budu hrát především nový repertoár. Ale hlavní křest se uskuteční 17. října v Paláci Akropolis, kde budou mými hosty Pokáč, Voxel, Berenika Suchánková, Tereza Balonová, Pavel Čadek nebo Adam Černík," sdělil.

Mezi hosty pražského koncertu budou také členové a členky sboru ze základní školy v Říčanech, se kterými Horák natočil pilotní singl a videoklip Plány jdou. "Naše spolupráce začala poté, co mě sbor oslovil, jestli bych jim nepokřtil CD, které nahráli distančně během lockdownu. Už to mě tehdy zaujalo. A když jsem zjistil, jak je sbor šikovný, neváhal jsem a zase jsem si zkusil něco pro dětské osazenstvo napsat. Nejdříve to měla být jenom písnička, ale pak z toho byl větší projekt, než jsme čekali," podotkl Horák.Výsledný videoklip Plány jdou, jehož režie se tradičně ujmul Martin Hammerschlag, má v současné době na youtube 175.000 zhlédnutí.

Horák již natočil ke svým písním téměř dvě desítky klipů, část oficiálních a část vyráběných ve své režii. Mezi takové patří například klip s Berenikou Suchánkovou k písni Asociální duet, který již zaznamenal 590.000 zhlédnutí. "Během hodinky jsme to nazpívali, vznikl bez dlouhých příprav u mě doma na zahradě. Občas jsou klipy vyráběné na koleně úspěšnější než ty, které vznikají třeba půl roku," konstatoval.

Horákova deska Michalbum, která navazuje na jeho dva roky staré debutové album s názvem Michalovo cédéčko, opět přináší hudebně pestrou nabídku pozitivně laděných písní s veselými texty. "Pokoušel jsem se napsat něco serioznějšího, ale bez toho humoru mi to nejde. Vážnějších témat se nebojím, ale vždy je podám s nadsázkou jako třeba ve skladbě Domů k vám, to není vyložená řachanda," uvedl. Po hudební stránce je podle něj album odrazem všeho, co poslouchá, třeba folku, country, jazzu, swingu, popu nebo i cimbálové muziky.