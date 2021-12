Michal David sestavil již druhé album ze svých oblíbených pomalých písní

Praha - Zpěvák a skladatel Michal David sestavil po roce druhé album Moje zapomenuté ploužáky, na které nahrál další ze svých oblíbených pomalých písní. K vydání pokračování jeho méně hraných písní ho přiměl ohlas prvního výběru. Přestože je známý jako autor diskotékových hitů, baladických písní má v zásobě i na jejich případný třetí výběr. David to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Před rokem jsem chtěl připomenou písně, na které lidé trochu zapomněli. Ale to jsem nevěděl, že výběr bude mít takový ohlas u fanoušků a hlavně fanynek. Takže oni mě vlastně motivovali k tomu, vydat 'dvojku' ploužáků. Nakonec jsem si řekl, že to není tak špatný nápad, vždyť jedničky se prodalo 3000 cédéček, což dneska znamená platinovou desku," uvedl David.

"Ploužáků jsme napsal hodně, chtěly je hlavně holky. Prvním velkým hitem byla píseň Nenapovídej z roku 1981, pomalé písně vždy byly součástí mé tvorby," dodal.

K prvnímu výběru Moje zapomenuté ploužáky David před rokem připojil několik vánočních skladeb, na dvojce jeho příznivci naleznou duety To je naše věc s Ivetou Bartošovou nebo Spěch s Marikou Šopovskou. Nachází se na ní také skladba Vejdem, kterou pro Davida napsal skladatel, producent a zakladatel tria Golden Kids Bohuslav Ondráček. "Tu píseň mi napsal na základě našeho rybaření na Slovensku. Říkal, že mi napíše píseň, když se mu podaří chytit rybu, a za deset minut chytil velkou hlavatku," vzpomínal David.

Tvůrce hitů Nenapovídej, Nonstop či Diskopříběh nedávno dokončil vánoční skladbu a videoklip Blízko hvězd. Duet se slovenskou zpěvačkou Martinou Šindlerovou bude mít 12. prosince premiéru na youtube.

"Teď mám na duben a květen odložené turné, které se jmenuje Britterm Tour 2021 a zůstávají na něj v platnosti všechny vstupenky, kterých se prodalo 16.000. V pražské O2 areně by se s odstupem dvou let měly příští rok 28. a 29. června uskutečnit moje opožděné koncerty k 60. narozeninám za účasti skupin Village People, Verona a dalších hostů. Takže práce bude dost," uzavřel David, který se na koncert do O2 areny chystá ve spolupráci s dvojicí Brothers Milko upravit své hity do stylu funky.

Pražský rodák David, vlastním jménem Vladimír Štancl, loni oslavil 40 let na hudební scéně a 60. narozeniny. Jeho kariéra je čtyři desítky let nepřerušená, přestože na přelomu 80. a 90. let na čas zmizel ze scény, když v roce 1988 svoji tehdejší skupinu Allegro přepustil Heleně Vondráčkové a měl jsem čtyřletou koncertní pauzu, kdy pracoval ve svém studiu.

Velký zlom a návrat Davida na výsluní populární hudby nastal v souvislosti s úspěchem českých hokejistů na olympijských hrách v Naganu. David uspěl i se svými muzikály Kleopatra, Angelika, Mona Lisa, Tři mušketýři, Muž se železnou maskou, Mata Hari nebo Kat Mydlář a v letech 2010 a 2015 zaplnil s akcí Mejdan roku pražskou O2 arenu.