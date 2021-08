Michael Caine uvedl ve Varech ve světové premiéře film Bestsellery

Karlovy Vary - Americkou komedii Bestsellery dnes divákům filmového festivalu v Karlových Varech ve světové premiéře osobně představil její protagonista, britský herec Michael Caine. Ve filmu režisérky Liny Roesslerové ztvárnil mrzutého stárnoucího spisovatele, který se vydává na poslední turné, aby zachránil krachující nakladatelství.

Publikum Velkého sálu hotelu Thermal dnes Cainovi stejně jako při pátečním ceremoniálu, kde převzal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, aplaudovalo vstoje.

"Čekali jsme skoro dva roky na uvedení tohoto filmu a jsme teď velmi rádi, že tu můžeme být. Je to mimořádné vidět vaše tváře, je to ohromný zážitek a mockrát děkujeme, že jste nás pozvali do tohoto krásného města, jste první diváci," řekl producent filmu Jonathan Vanger.

Lina Roesslerová, která film natočila jako svůj celovečerní debut, je také herečkou. Caine dnes řekl, že když poprvé přišel na natáčení a režisérku spatřil, říkal si, jaká je to krásná herečka. "Rozhlížel jsme se kolem sebe a ptal se, kde je režisérka, věděl jsem, že film má režírovat žena. A řekl jsem: Pane bože, vy byste měla v tom filmu hrát! Někdy se stane, že když vidíte někoho krásného, říkáte si, že nemusí mít talent. Ale ona ho má, natočila krásný film," řekl Caine. A režisérka dodala, že pro ni bylo velkým dárkem a ohromnou ctí natočit film s neporovnatelným Michaelem Cainem.

Americká herečka Aubrey Plazaová ve filmu hraje energickou mladou ženu Lucy Stanbridgeovou, dědičku kdysi proslulého nakladatelství, které ale balancuje nad propastí bankrotu. Podniku kdysi vynášel hlavně bestseller Harrise Shawa Atomic Autumn.

O 50 let starší, notně rozmrzelý a whisky holdující autor sice se světem už nechce nic mít, ale Lucy je rozhodnutá pro záchranu rodinného podniku učinit cokoli. Kupříkladu využít faktu, že Harris Shaw dluží nakladatelství další bestseller. Fenomenální Sir Michael Caine v jedné z hlavních rolí komediálního dramatu, který měl premiéru na letošním Berlinale.