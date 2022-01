Miami se po výhře nad Lakers dostalo do vedení Východní konference NBA

Miami - Basketbalisté Miami zvítězili v NBA nad Los Angeles Lakers 113:107 a posunuli se na první místo tabulky Východní konference před Chicago a Brooklyn. Oba hlavní soupeři totiž zaváhali. Chicago překvapivě podlehlo poslednímu týmu tabulky Orlandu 95:114 a Brooklyn nestačil na Minnesotu 125:136.

Ve šlágru západní konference vydřeli druzí Golden State těsnou výhru 94:92 nad třetím Utahem, přestože se nedařilo Stephenu Currymu. Hvězdou večera byl Jayson Tatum, který pomohl Bostonu k výhře nad Washingtonem 116:87 hned 51 body.

Miami mělo zápas s Lakers pod kontrolou a vedlo až o 26 bodů, než dovolilo soupeři snížit až v závěru po nasazení náhradníků. Klíčem k výhře byl Jimmy Butler, který zaznamenal 20 bodů, 10 doskoků a 12 asistencí a připsal si už desátý triple double v dresu Miami, čímž překonal rekord LeBrona Jamese, který za čtyři roky v Miami stihl triple double devětkrát. James toho byl svědkem na vlastní oči, když opět táhl Lakers s 33 body.

Chicago proti Orlandu potvrzovalo roli favorita jen v úvodních minutách. V poločase už prohrávalo o 16 bodů a už se nedokázalo vrátit do hry ani přes 41 bodů DeMara DeRozana. Magic totiž předváděli velmi dobrý týmový výkon a hned sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů.

Pro Orlando to byla první domácí výhra od začátku prosince a teprve třetí v sezoně. "Dnes jsme opravdu dřeli, ale musíme takhle hrát častěji a ne jen jednou za čas," řekl Moritz Wagner s 23 body nejlepší střelec Orlanda.

Brooklyn bez zraněného Kevina Duranta neměl odpověď na silnou ofenzivu Minnesoty. Zvláště když se nedařilo střelecky Jamesu Hardenovi, který zaznamenal jen 13 bodů. A Kyrie Irving s 30 body na vše nestačil.

V dresu Timberwolves totiž zářila hlavní trojice hvězd. D'Angelo Russell měl 23 bodů a 10 asistencí, Karl-Anthony Towns dal 15 ze svých 23 bodů v poslední čtvrtině a Anthony Edwards dal 25 bodů včetně čtyř trojek a stal se tak nejmladším hráčem v historii soutěže s 300 trefenými trojkami, když se mu to povedlo ve 20 letech a 171 dnech.

Golden State potřebovali nad Utahem vyhrát, aby zvýšili svůj náskok na druhém místě Západu, a i bez opor Klaye Thompsona a Draymonda Greena se jim dařilo držet si vedení až o 13 bodů. Jenže do poslední čtvrtiny vstoupil Utah šňůrou 13:0 a získal vedení na svou stranu.

Warriors však podržel Andrew Wiggins, který dal dva důležité koše. Čtyři minuty před koncem pak poslal Golden State do vedení Jordan Poole a definitivně pak rozhodl košem s faulem po útočném doskoku Kevon Looney.

Warriors tak vyhráli, přestože jejich hvězda Steph Curry skórovala naposledy ve třetí čtvrtině a celkem dala jen 13 bodů. Curry trefil jedinou z 13 střel za tři body. Nejlepším střelcem týmu byl s 20 body Poole.

"Samozřejmě mě to frustruje, ale snažil jsem se pomoci týmu i jinak než jen střelbou a zas to tolik neřešit. Ale samozřejmě se budu snažit přijít na to, proč mi to teď nepadá,“ řekl Curry.

V souboji mladých hvězd Luka Dončič předčil Ja Moranta a zařídil Dallasu vítězství 104:91 nad Grizzlies. Dončič zapsal 37 bodů, 11 doskoků a 9 asistencí a vedl tak tým k jedenácté výhře z posledních třinácti zápasů. Morant měl 35 bodů a 13 doskoků, ale chyběla mu větší podpora spoluhráčů.

Dobrou formu potvrdil Joel Embiid, který 38 body a 12 doskoky dovedl Philadelphii k výhře 115:109 nad San Antoniem. Embiid zápas rozhodl trestnými hody poté, co se Spurs v koncovce přiblížili na rozdíl jediného koše.

Nejvíce ale zářil Tatum, který měl proti Washingtonu třetí nejlepší střelecký večer kariéry a v užitečnosti to byl dokonce jeho nejlepší zápas. K 51 bodům totiž přidal i 10 doskoků a 7 asistencí. Také trefil devět trojek. Ačkoli hrál na půdě soupeře, sklidil při svém posledním střídání potlesk ve stoje.

Výsledky NBA

Charlotte - Atlanta 91:113, Dallas - Memphis 104:91, Denver - Detroit 117:111, Miami - LA Lakers 113:107, Minnesota - Brooklyn 136:125, New York - LA Clippers 110:102, Orlando - Chicago 114:95, San Antonio - Philadelphia 109:115, Toronto - Portland 105:114, Golden State - Utah 94:92, Washington - Boston 87:116.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 46 29 17 63,0 2. Philadelphia 46 27 19 58,7 3. Boston 48 24 24 50,0 4. Toronto 44 22 22 50,0 5. New York 47 23 24 48,9

Centrální divize:

1. Chicago 45 28 17 62,2 2. Milwaukee 49 30 19 61,2 3. Cleveland 47 28 19 59,6 4. Indiana 47 17 30 36,2 5. Detroit 46 11 35 23,9

Jihovýchodní divize:

1. Miami 47 30 17 63,8 2. Charlotte 47 26 21 55,3 3. Washington 47 23 24 48,9 4. Atlanta 46 21 25 45,7 5. Orlando 48 9 39 18,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 49 32 17 65,3 2. Dallas 47 27 20 57,4 3. New Orleans 45 17 28 37,8 4. San Antonio 47 17 30 36,2 5. Houston 47 14 33 29,8

Severozápadní divize:

1. Utah 47 30 17 63,8 2. Denver 45 24 21 53,3 3. Minnesota 46 23 23 50,0 4. Portland 46 20 26 43,5 5. Oklahoma City 46 14 32 30,4

Pacifická divize:

1. Phoenix 45 36 9 80,0 2. Golden State 47 34 13 72,3 3. LA Lakers 47 23 24 48,9 4. LA Clippers 48 23 25 47,9 5. Sacramento 48 18 30 37,5