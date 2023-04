Miami je v NBA krok od senzace, Butler nastřílel 56 bodů, uspěli i Lakers

New York - Basketbalisté Miami jsou v NBA jedinou výhru od postupu do druhého kola play off přes nejvýše nasazené Milwaukee, nad kterým v pondělí zvítězili 119:114 a v sérii vedou 3:1. Floridský tým uspěl i díky 56 bodům Jimmyho Butlera, ačkoli v utkání prohrávali až o 15 bodů. Do vedení 3:1 na zápasy se dostali také Los Angeles Lakers, kteří zdolali Memphis 117:111 po prodloužení.

Butler vyrovnal čtvrtý nejlepší střelecký výkon v historii vyřazovacích bojů. V play off si vedli lépe jen Michael Jordan (63 bodů), Elgin Baylor (61) a Donovan Mitchell (57). Stejně bodů jako Butler nasbírali Jordan, Wilt Chamberlain a Charles Barkley.

Třiatřicetiletý hráč Miami trefil 19 z 28 střel včetně tří trojek a 15 z 18 trestných hodů, k tomu přidal i devět doskoků. "Musíme mu více ztížit život," řekl pivot Milwaukee Brook Lopez.

"Víme, čeho jsme schopni, a to i kdyby nám nikdo v hale, týmu ani celé organizaci nevěřil. Ale to je v pořádku. Pokračujeme jen v tom, co víme, že dokážeme," uvedl po utkání Butler.

Druhým nejlepším střelcem vítězného týmu byl s 15 body pivot Bam Adebayo. "Zasloužili jsme si vyhrát, protože Jimmy hrál fantasticky," řekl Adebayo.

Milwaukee nepomohl ani Janis Adetokunbo, který poprvé v sérii odehrál plnohodnotné utkání a nasbíral triple double za 26 bodů, 13 asistencí a 10 doskočených míčů. Ofenzivním lídrem Bucks byl zkušený Lopez, jenž nastřádal 36 bodů a 11 doskoků. Páté utkání se hraje v Milwaukee ve středu.

Osmý nasazený tým vyřadil jedničku od ročníku 1983/84, kdy byl v NBA zaveden formát osmi týmů z každé konference, pouze čtyřikrát.

Čtvrté utkání Lakers s Memphisem bylo dramatičtější. Po asistenci Ja Moranta mohl 6,1 sekundy před koncem rozhodnout nejlepší střelec duelu Desmond Bane, jenž proměnil střelu za dva body. LeBron James však desetinu sekundy před klaksonem vyrovnal.

V prodloužení domácí vládli, a to i díky důležitým bodům LeBrona Jamese, který si zhruba půl minuty před koncem došel pro koš s faulem. Osmatřicetiletá hvězda Lakers přispěla k výhře 22 body, 20 doskoky a sedmi asistencemi. Austin Reaves zaznamenal 23 bodů, Anthony Davis měl 12 bodů a 11 doskoků.

Poražený tým vedl Bane s 36 body, 19 bodů nasbíral Morant a 14 bodů a 14 doskoků přidal Jaren Jackson Jr. Memphis proměnil jen devět ze 42 trojek.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 4. zápas: Miami - Milwaukee 119:114, stav série 3:1.

Západní konference - 4. zápas: LA Lakers - Memphis 117:111 po prodl., stav série 3:1.