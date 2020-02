Miami deklasovalo v NBA Philadelphii, Porzingis táhnul Dallas

New York - Basketbalisté Miami v souboji předních týmů Východní konference NBA jasně přehráli Philadelphii 137:106. Svůj náskok na čtvrtém místě tabulky právě před Sixers a Indianou zvýšili už na tři výhry. Indiana podlehla 103:112 Dallasu, který dovedl k vítězství Kristaps Porzingis 38 body.

V Miami se hrál vyrovnaný první poločas, ale pak domácí přepnuli na vyšší rychlost, třetí čtvrtinu vyhráli 41:25, získali dvacetibodové vedení a bylo po zápase. Hráči Heat ve druhé půli nastříleli 81 bodů, což je nový klubový rekord. A to ještě v poslední čtvrtině domácí šetřili opory včetně Jimmyho Butlera, který proti svému bývalému týmu nastřílel 38 bodů za 28 minut a vylepšil si sezonní maximum.

Pro Miami to bylo nejvyšší vítězství v sezoně i výhra s nejvíce nastřílenými body. Doma v této sezoně prohrálo jen dva z 24 zápasů. "Ve druhé půli jako bychom na hřišti ani nebyli. Vůbec jsme nebránili," komentoval nepovedený výkon Philadelphie Tobias Harris.

Stejně jako Butler dal 38 bodů Porzingis z Dallasu a také pro něj to bylo sezonní maximum. Lotyšský pivot dovedl Mavericks k výhře nad Indianou a pomohl zacelit mezeru po hlavní hvězdě týmu Luku Dončičovi, který má poraněný kotník.

"Snažím se přijít na to, jak být pro tým takto efektivní i v zápasech, kdy Luka hraje. Pracujeme na tom. Teď jsem se dostal do dobrého rytmu a chci si ho udržet co nejdéle. Hrajeme teď docela dobrý basketbal," řekl Porzingis, který trefil i své maximum šest trojek.

Už čtvrtou výhru v řadě vybojoval Boston, který udolal Atlantu 123:115, přestože hrál bez své hvězdy Kemby Walkera. Zastoupil ho Jayson Tatum, který nastřílel 28 bodů. Přes 20 bodů dali i Jaylen Brown a Gordon Hayward. Atlantě nepomohlo ani to, že Trae Young už po pětadvacáté v sezoně překonal hranici 30 bodů. Tentokrát dal 34 bodů.

Nejlepším střelcem dne byl Bradley Beal z Washingtonu, ani jeho 43 bodů však nestačilo k odvrácení porážky 117:125 s aktuálně nejhorším týmem soutěže Golden State Warriors.

Los Angeles Clippers vybojovali výhru 108:105 nad San Antoniem. Spurs v zápase vedli už o 15 bodů a tři minuty před koncem měli k dobru pět bodů, ale koncovka vyšla lépe domácím a jejich hvězdě Kawhi Leonardovi. Ten nejprve nahrál na koš Paulu Georgovi, následně připravil trojku pro Patricka Beverleyho, který srovnal. Poté Leonard sám smečí poslal Clippers do vedení, které už nepustili. Leonard nasbíral 22 bodů a sedm asistencí, George 19 bodů, 12 doskoků a osm asistencí.

Výsledky NBA:

Atlanta - Boston 115:123, Brooklyn - Phoenix 119:97, Charlotte - Orlando 100:112, Cleveland - New York 134:139 po prodl., Indiana - Dallas 103:112, LA Clippers - San Antonio 108:105, Memphis - Detroit 96:82, Miami - Philadelphia 137:106, Sacramento - Minnesota 113:109, Washington - Golden State 117:125.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 50 36 14 72,0 2. Boston 49 34 15 69,4 3. Philadelphia 51 31 20 60,8 4. Brooklyn 49 22 27 44,9 5. New York 51 15 36 29,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 49 42 7 85,7 2. Indiana 50 31 19 62,0 3. Chicago 52 19 33 36,5 4. Detroit 52 18 34 34,6 5. Cleveland 51 13 38 25,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 49 34 15 69,4 2. Orlando 50 22 28 44,0 3. Washington 49 17 32 34,7 4. Charlotte 50 16 34 32,0 5. Atlanta 51 13 38 25,5

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 49 31 18 63,3 2. Dallas 50 31 19 62,0 3. Memphis 50 25 25 50,0 4. San Antonio 49 22 27 44,9 5. New Orleans 50 20 30 40,0

Severozápadní divize:

1. Denver 50 34 16 68,0 2. Utah 49 32 17 65,3 3. Oklahoma City 50 30 20 60,0 4. Portland 50 23 27 46,0 5. Minnesota 49 15 34 30,6

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 48 37 11 77,1 2. LA Clippers 50 35 15 70,0 3. Phoenix 50 20 30 40,0 4. Sacramento 50 19 31 38,0 5. Golden State 51 12 39 23,5