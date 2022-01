MF zveřejní výsledky státního rozpočtu za loňský rok

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala (vpravo) uvedl 17. prosince 2021 v Praze do funkce ministra financí Zbyňka Stanjuru.

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala (vpravo) uvedl 17. prosince 2021 v Praze do funkce ministra financí Zbyňka Stanjuru. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na dnešní tiskové konferenci bude informovat o výsledku státního rozpočtu za loňský rok a o vývoji státního dluhu. Ministerstvo financí také zveřejní Strategii financování státního dluhu na letošní rok a výsledky 13. emise Dluhopisu Republiky. Schodek státního rozpočtu ke konci listopadu činil 401,5 miliardy korun, což byl nejhorší listopadový výsledek od vzniku ČR. Na celý loňský rok byl rozpočet schválen se schodkem 500 miliard korun.

Od ledna Česká republika hospodaří v rozpočtovém provizoriu, v rámci kterého jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostanou v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Výdaje státu tak v lednu budou činit 157,1 miliardy korun, protože schválené výdaje rozpočtu na loňský rok činily 1,886 bilionu korun. Provizorium by mělo podle vyjádření ministerstva financí trvat do konce března a stát je na něj podle úřadu připraven.

Důvodem provizoria je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Ten předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) navrhla se schodkem 377 miliard korun, nový kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard Kč omezením výdajů. Zvýšení daní odmítá.

Státní dluh loni ke konci září činil 2,334 bilionu korun, zatímco na konci roku 2020 byl 2,05 bilionu korun. Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Dluhopisy Republiky, které jsou určeny pro občany, bylo možné v rámci 13. upisovacího období objednávat od 20. září do 23. prosince. MF v pilotní fázi začalo takzvané Dluhopisy Republiky pro občany prodávat 3. prosince 2018. Během 12 předchozích upisovacích období lidé nakoupili dluhopisy za zhruba 38,5 miliardy korun. Největší zájem byl zatím o takzvaný protiinflační dluhopis, který nabídlo MF poprvé ve třetí emisi. MF zatím nerozhodlo, zda ve vydávání těchto dluhopisů bude pokračovat.