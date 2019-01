Praha - Ministerstvo financí dnes zveřejní informace o příjmech a odvodech České republiky do rozpočtu Evropské unie v roce 2018, tzv. čistou pozici. V prvním pololetí loňského roku ČR získala z rozpočtu Evropské unie o 10,4 miliardy korun více, než do něj odvedla.

ČR tak loni v pololetí obdržela z unijního rozpočtu 32,9 miliardy korun a odvedla do něj 22,5 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU. Za celý předloňský rok činila tzv. čistá pozice ČR 55,4 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR do konce loňského června zaplatila do rozpočtu EU 538,3 miliardy korun a získala z něj 1,24 bilionu korun. Celkem Česko dosud získala z EU o 705,8 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2017 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie a Itálie.