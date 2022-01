MF zveřejní data o vývoji lednového rozpočtu, ten je v provizoriu

Praha - Ministerstvo financí dnes zveřejní údaje o vývoji státního rozpočtu v lednu. Stát od počátku roku hospodaří v tzv. rozpočtovém provizoriu, v jehož rámci jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostanou v každém měsíci peníze na výdaje do jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Výdaje státu tak v lednu budou činit maximálně 157,1 miliardy korun, protože schválené výdaje rozpočtu na loňský rok činily 1,886 bilionu korun. Provizorium by mělo podle ministerstva financí trvat do konce března. Loni v lednu státní rozpočet skončil ve schodku 31,5 miliardy korun, což byl nejvyšší lednový schodek od vzniku ČR.

Důvodem rozpočtového provizoria je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) jej navrhla se schodkem 377 miliard korun. Nová vláda ale deklarovala, že chce vypracovat návrh se schodkem pod 300 miliard korun. V neděli ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v neděli uvedl, že deficit státního rozpočtu by měl být pod 280 miliard Kč. Počítá se zvýšením příjmů proti původním předpokladům o více než 61 miliard Kč, zhruba polovina ale půjde na mimořádný růst penzí, zvýšené příspěvky na bydlení kvůli rostoucím cenám energií a na větší výdaje na nemocenskou. Ministr také počítá se škrty u výdajů o 80 miliard korun.

V rámci rozpočtového provizoria musí jednotlivé kapitoly primárně hradit výdaje mandatorní povahy, příkladně důchody, sociální dávky, mezinárodní smlouvy, smluvní závazky, a dále výdaje kvazimandatorní, zejména platy státních zaměstnanců. Následně poté záleží u každé příslušné rozpočtové kapitoly na tom, kolik peněz bude mít z této dvanáctiny k dispozici a jaké budou vedle zajištění mandatorních výdajů její další priority.

V historii samostatné ČR bylo rozpočtové provizorium dvakrát na začátku menšinové vlády Miloše Zemana. Současná vláda ale podle Stanjury bude jako první hospodařit v provizoriu podle zákona o rozpočtových pravidlech. Dřívější provizoria podle něj fungovala tak, že i přes neschválení rozpočtu Sněmovnou vláda hospodařila podle předloženého neschváleného návrhu.