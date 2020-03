MF:Ve třetím pilíři systému penzí loni přibylo 5000 lidí

Praha - Na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému si na konci loňského roku spořilo 4,456 milionu lidí. Bylo to o 5000 více než na konci předloňského roku. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí, které má ČTK k dispozici.

V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo 3,33 milionu lidí. To bylo o 166.000 méně než na konci roku 2018. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, má 957.000 lidí, o 171.000 více než v prosinci 2018.

"Ačkoliv každým rokem mírně stoupá počet lidí spořících si na penzi, v porovnání s vyspělým západem stále zaostáváme," řekl ČTK regionální ředitel společnosti 4Fin David Krůta. Většina klientů si podle něj z penzijního připojištění či spoření odnáší do důchodu 90.000 až 100.000 Kč. Pokud by tyto peníze byly jedinými prostředky naspořenými na stáří, vystačí taková částka většině klientů k důchodu maximálně na jeden až dva roky, dodal.

Objem státních příspěvků vyplacených za rok 2019 na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činil 7,3 miliardy Kč. Průměrný měsíční státní příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření stoupl proti konci roku 2018 o pět korun na 139 Kč. Průměrný měsíční státní příspěvek vyplacený na penzijní připojištění činil 133 Kč (nárůst o pět Kč) a na doplňkové penzijní spoření 160 Kč (beze změny).

Objem příspěvků zaplacených účastníky penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření loni dosáhl 38,3 miliardy Kč. Celkový průměrný měsíční příspěvek účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostl proti konci roku 2018 o 39 Kč na 741 Kč. Průměrný měsíční příspěvek účastníka penzijního připojištění stoupl o 42 Kč na 722 Kč a průměrný měsíční příspěvek účastníka doplňkového penzijního spoření vzrostl o deset Kč na 800 Kč.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Z původních 44 fondů jich zbylo devět.

Počet účastníků penzijního připojištění ve fondech třetího pilíře:

rok počet v milionech 2000 2,37 2001 2,53 2002 2,62 2003 2,74 2004 2,96 2005 3,28 2006 3,59 2007 3,94 2008 4,21 2009 4,39 2010 4,53 2011 4,57 2012 5,13 2013 4,96 2014 4,80 2015 4,64 2016 4,54 2017 4,47 2018 4,45 2019 4,46

Zdroj: MF