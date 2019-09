MF: Ve třetím pilíři systému penzí letos přibylo 6000 lidí

Praha - Na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému si na konci prvního pololetí spořilo 4,457 milionu lidí. Bylo to o 6000 více než na konci loňského roku. Vyplývá to z aktuálních statistik ministerstva financí, které má ČTK k dispozici.

V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo 3,41 milionu lidí. To bylo o 85.000 méně než na konci roku 2018. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, má 1,048 milionu lidí, o 91.000 více než loni v prosinci.

Za první pololetí 2019 činil objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 3,6 miliardy Kč. Průměrný měsíční státní příspěvek vzrostl proti konci roku 2018 o čtyři Kč na 138 Kč. Průměrný měsíční státní příspěvek vyplacený na penzijní připojištění činil 131 Kč (nárůst o tři Kč) a na doplňkové penzijní spoření 160 Kč, stejně jako koncem roku 2018.

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření dosáhl 18,4 miliardy Kč. Průměrný měsíční příspěvek účastníka stoupl proti konci roku 2018 o osm Kč na 710 Kč. Průměrný měsíční příspěvek účastníka penzijního připojištění vzrostl o osm Kč na 688 Kč, u účastníka doplňkového penzijního spoření klesl o osm Kč na 782 korun.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Z původních 44 fondů jich zbylo devět.

Počet účastníků penzijního připojištění ve fondech třetího pilíře:

rok počet v milionech 2000 2,37 2001 2,53 2002 2,62 2003 2,74 2004 2,96 2005 3,28 2006 3,59 2007 3,94 2008 4,21 2009 4,39 2010 4,53 2011 4,57 2012 5,13 2013 4,96 2014 4,80 2015 4,64 2016 4,54 2017 4,47 2018 4,45 1. pololetí 2019 4,46

Zdroj: MF