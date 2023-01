MF v první letošní aukci prodalo státní dluhopisy za 26,7 miliardy korun

Praha - Ministerstvo financí dnes v první letošní aukci prodalo státní dluhopisy za 26,7 miliardy korun. Zájem investorů převýšil nabídku, byli ochotni nakoupit dluhopisy za 36,8 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky, která aukci zajišťovala. Podle Strategie financování a řízení státního dluhu hodlá letos ministerstvo nabídnout na trh krátkodobé a střednědobé dluhopisy za 400 až 500 miliard korun.

Největší zájem měli investoři po dluhopisech se splatností v roce 2028, byli připraveni nakoupit je za 19,8 miliardy korun. Ministerstvo je do aukce nabídlo za 14,4 miliardy Kč, průměrný roční výnos u nich činí 4,47 procenta. Dluhopisů se splatností v roce 2037 ministerstvo prodalo za 8,6 miliardy korun při poptávce 11,7 miliardy Kč, průměrný výnos byl 4,37 procenta. Dluhopisů se splatností v roce 2025 umístilo ministerstvo na trh za 3,7 miliardy korun, zájem investorů byl 5,3 miliardy korun. Průměrný výnos dosáhl 5,05 procenta.

Ministerstvo dnes zároveň prodalo státní pokladniční poukázky za 15,2 miliardy korun, zájem byl přitom 64,4 miliardy korun. Státní pokladniční poukázky slouží ke krátkodobému financování a jejich splatnost je obecně kratší než rok. Dnes prodané pokladniční poukázky jsou splatné 10. února.

Státní dluhopisy společně se státními pokladničními poukázkami slouží k financování rozpočtových deficitů a státního dluhu. Podle Strategie financování a řízení státního dluhu bude letos stát potřebovat na toto financování 649 miliard korun. Většinu této částky, 400 až 500 miliard korun, plánuje získat prodejem střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. Mezi emitovanými dluhopisy by měly převažovat ty se splatností do deseti let.