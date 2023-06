MF v předběžném návrhu rozpočtu počítá se schodkem 235 miliard

Praha - Ministerstvo financí v předběžném pracovním návrhu státního rozpočtu na příští rok snížilo výdaje většině rozpočtových kapitol. S výraznějším růstem výdajů počítá pouze u ministerstva obrany a u Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Schodek rozpočtu by měl být v příštím roce 235 miliard korun, vyplývá z materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici. Letos vláda schválila rozpočet se schodkem 295 miliard korun, ke konci května byl průběžný deficit 271,4 miliardy korun.

Celkový objem výdajů by měl v příštím roce klesnout o čtyři procenta na 2,134 bilionu korun. Největší škrty jsou v kapitole ministerstva pro místní rozvoj, které by mělo hospodařit s výdaji nižšími o 60,4 procenta, dosáhnou 8,9 miliardy korun. O 39,7 procenta se snižují výdaje ministerstva životního prostředí, klesnou na 12 miliard korun. O třetinu se zkrátí rozpočet úřadu vlády, výdaje by měly být 933 milionů korun.

S výrazným růstem rozpočtu může počítat ministerstvo obrany v důsledku zákona, který od příštího roku stanovuje povinné výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). V pracovním návrhu rozpočtu se počítá s růstem výdajů ministerstva obrany o 42,9 procenta na 159,8 miliardy korun. Rozpočet NÚKIB se zvyšuje o 38,2 procenta na 852 milionů korun. Ministerstvo financí rovněž počítá s růstem výdajů na obsluhu státního dluhu o 35,7 procenta na 95 miliard korun. Mírně se meziročně zvýší ještě prostředky ministerstva práce a sociálních věcí a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Ministerstvo financí očekává, že se v příštím roce sníží i rozpočtové příjmy. Měly by činit 1,899 bilionu korun, dosáhly by tak 98,5 procenta očekávaných letošních příjmů. Rozpočtový deficit by se tak měl snížit na 235 miliard korun. Pro rok 2025 materiál počítá se snížením deficitu na 200 miliard korun, v roce 2026 by měl činit 175 miliard korun.