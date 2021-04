MF: Stát letos vybere méně u daně z příjmu lidí i firem, výběr DPH stoupne

Praha - V letošním roce by příjmy státu u některých daní měly klesnout. Jde například o daň z příjmu fyzických osob i právnických nebo spotřební daně z minerálních olejů. Naopak více stát vybere u daně z přidané hodnoty (DPH) nebo i na sociálním a zdravotním pojištění. V dalších letech by příjmy státu z daní i ze sociálního pojištění měly růst, a to i například právě u daně z příjmu fyzických osob ovlivněné letošním zrušením superhrubé mzdy. V lednových odhadech přitom ministerstvo financí počítalo s poklesem příjmů z této daně i v roce 2022. Vyplývá to z přehledu, který ministerstvo financí zveřejnilo na internetu.

Materiál je podkladem pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, který bude 20. dubna posuzovat nově zveřejněnou makroekonomickou predikci ministerstva financí. V ní MF ponechalo odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 3,1 procenta. Úřad prognózu využije jako východisko pro Konvergenční program, který je základním dokumentem země pro přijetí eura a popisuje rozpočtovou strategii vlády. Dokument musí vláda projednat a odeslat do EU každoročně do konce dubna.

V letech 2022 až 2023 by příjmy měly růst ze všech daní i pojistného. Pouze u majetkových daní a silniční daně by měl výběr stagnovat. Například výběr DPH by měl v roce 2024 překonat 500 miliard korun a výběr pojistného na sociální pojištění 600 miliard korun.

V prvním čtvrtletí celkové daňové příjmy státu bez pojistného na sociální klesly meziročně o 15 procent, tedy o 38,6 miliardy, na 219,2 miliardy korun. Na DPH stát získal 91 miliard korun, meziročně o 6,8 miliardy korun méně. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral naopak mírně více, celkem 41,6 miliardy korun.

Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR (podklad pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy), v mld. Kč, hotovostní metodika:

2020 2021 2022 2023 2024 Daň z příjmu fyzických osob 231,7 128,5 149,0 155,3 163,5 Daň z příjmu právnických osob bez DPPO placené obcemi a kraji 160,6 135,2 151,5 176,5 192,4 DPH 426,5 440,3 470,7 489,1 501,1 Spotřební daň z minerálních olejů 84,9 83,2 86,0 88,2 89,5 Spotřební daň z tabákových výrobků 59,5 66,0 70,9 75,9 75,8 Ostatní spotřební daně vč. digitální daně 18,1 19,6 22,5 22,9 23,1 Majetkové a silniční daně 8,8 5,8 6,0 6,0 6,0 Pojistné na sociální pojištění 540,5 557,6 568,1 584,2 602,4 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 256,3 262,8 265,9 273,3 281,8 Ostatní daně a poplatky 10,1 9,5 10,8 11,5 12,1

Zdroj: MF