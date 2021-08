MF prodalo za vysokého zájmu dluhopisy v eurech se záporným výnosem

Praha - Ministerstvo financí dnes prodalo poprvé od loňského července dluhopisy v eurech podle českého práva, a to za 200 milionů eur (zhruba pět miliard korun). Investoři přitom chtěli koupit dluhopisy za více než půl miliardy eur. MF tak využilo zájmu a prodalo proti plánům dvojnásobný objem dluhopisů, a to se průměrným výnosem minus 0,18 procenta. Vyplývá to z údajů na internetových stránkách České národní banky. Záporný úrok znamená, že investoři v podstatě platí státu za to, že mu půjčili peníze.

Ekonom Komerční banky František Táborský upozornil, že MF má všechny letošní cizoměnové potřeby již pokryté díky úvěrům od Evropské unie a zaměřilo se tak na předfinancování splátky eurových dluhopisů splatných v květnu příštího roku za 2,75 miliardy eur. "Podle nás však část této částky bude pokryta z nedávno přijatého úvěru od Rozvojové banky EU. Nicméně je jisté, že eurová emise bude i nadále pokračovat. Volné ruce pro manévrování dává MF i fakt, že letošní korunové potřeby jsou již pokryty téměř z 80 procent," uvedl. Atraktivita dluhopisů v eurech podle českého práva by navíc podle něj měla ještě stoupnout díky snaze ministerstva o uznání tohoto cenného papíru jako nástroje zajištění pro operace s Evropskou centrální bankou.

Ministerstvo financí v červnové aktualizaci Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2021 uvedlo, že bude letos potřebovat na financování státního dluhu 740,7 miliardy Kč. To je o 12,3 miliardy Kč více, než úřad původně plánoval v dubnové aktualizaci.