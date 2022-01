MF: Příjmy z daní firem a fyzických osob letos klesnou, pak se vrátí k růstu

Praha - Stát by měl letos ve srovnání s loňským rokem získat méně na dani z příjmu fyzických osob i firem. Výnosy z dalších daní a sociálního pojištění by měly ale růst. Vyplývá to z přehledu, který ministerstvo financí zveřejnilo na internetu. Na dani z příjmu fyzických osob by tak měl stát letos získat 164,1 miliardy korun proti loňským 172,6 miliardy korun. V případě daně z příjmu právnických osob letos MF čeká 189,8 miliardy korun proti loňským 200,6 miliardy korun. V letech 2023 a 2024 by příjmy měly růst ze všech daní i pojistného.

Z pojistného na sociální zabezpečení by měl stát získat letos 627,4 miliardy korun, loni to bylo 595,3 miliardy korun. Následně by měly příjmy každoročně růst až na 680 miliard korun v roce 2024.

Materiál je podkladem pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, který bude 25. ledna posuzovat novou makroekonomickou predikci ministerstva financí. Úřad ji chce využít pro přípravu státního rozpočtu na letošní rok.

Česko od počátku letošního roku hospodaří v tzv. rozpočtovém provizoriu. Důvodem je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) jej navrhla se schodkem 377 miliard korun, nový kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard Kč omezením výdajů. Zvýšení daní odmítá.

Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR (podklad pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy), v mld. Kč, hotovostní metodika:

2020 2021 2022 2023 2024 Daň z příjmu fyzických osob 231,7 172,6 164,1 187,8 198,4 Daň z příjmu právnických osob bez DPPO placené obcemi a kraji 160,6 200,6 189,8 212,4 229,3 Daň z přidané hodnoty 426,5 463,7 506,6 541,7 561,2 Spotřební daň z minerálních olejů 84,9 82,3 84,5 85,7 86,2 Spotřební daň z tabákových výrobků 59,5 56,2 62,7 67,6 67,6 Ostatní spotřební daně 18,1 19,1 22,9 23,3 23,5 Majetkové a silniční daně 8,8 5,4 5,5 5,5 5,5 Pojistné na sociální pojištění 540,5 595,3 627,4 652,6 680,0 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 256,3 272,4 284,9 296,7 308,7 Ostatní daně a poplatky 10,1 9,5 11,6 12,3 13,0

Zdroj: MF