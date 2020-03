MF předložilo novelu s DPH u malých zásilek z ciziny

Praha - Drobné zásilky do 22 eur (zhruba 560 korun) ze zemí mimo EU budou zřejmě od příštího roku podléhat dani z přidané hodnoty (DPH). Vyplývá to z novely zákona o DPH, kterou poslalo ministerstvo financí dnes do připomínkového řízení. Změna nastane od příštího roku v celé EU. Drobné zboží, které si Češi objednávají z čínských i dalších e-shopů mimo EU, tak v příštím roce zřejmě zdraží.

V současnosti podléhají DPH standardně všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky v hodnotě méně než 22 eur pocházející ze zemí mimo EU jsou od DPH osvobozeny. "Je dobře, že se Evropa dokázala dohodnout na společném postupu k odstranění této nerovnosti," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Podle údajů České pošty počet takových drobných zásilek v ČR stoupá. Loni jich bylo 28 milionů, předloni 25 milionů. "Od ledna 2021 končí osvobození na DPH. To znamená, že na všechny zásilky včetně těch drobných se bude vztahovat celní deklarace a bude se vybírat DPH a poplatek za celní deklaraci," uvedl již dříve Ivo Vysoudil z tiskového oddělení České pošty.

Luděk Procházka z poskytovatele celních služeb Gerlach upozornil, že změna může přinést problémy kurýrním společnostem i České poště. Ty totiž budou muset najímat nové celní deklarantky, aby nápor administrativy zvládly. "V konečném důsledku bude opatření znamenat prodražení zásilek nejen o položku DPH, ale také o administrativní poplatky spojené s jejich odbavením. Tyto položky mohou v důsledku i převýšit původní hodnotu zásilky," uvedl.

Podle experta na DPH z poradenské společnosti BDO Petra Vondraše lze očekávat, že si budou čínské společnosti ve větší míře pronajímat sklady v EU a z nich dodávat zboží. "Český zákazník tak v případě skladu v ČR obdrží od čínského dodavatele rovnou fakturu s českou DPH, čímž mu odpadne starost související se clem a dovozním DPH," uvedl.

Čínští obchodníci se podle dřívějších informací již novým pravidlům přizpůsobují a staví po Evropě obří mezisklady. AliExpress například nabízí dodání vybraného zboží ze zemí EU, včetně logistického areálu v Jenči u Prahy.

Novela předložená ministerstvem dále rozšiřuje působnost zvláštního režimu jednoho správního místa pro výběr DPH i na prodej zboží na dálku a na poskytování všech přeshraničních služeb konečným příjemcům v EU. Díky němu odpadá administrativa spojená s nutností se registrovat k DPH a plnit povinnosti v každém členském státě, v němž obchodník prodává zboží nebo poskytuje služby.

Takovým obchodníkům nově postačí se registrovat na online portálu a jeho prostřednictvím podávat daňová přiznání a platit DPH za plnění v jiných členských státech EU. Podnik uskutečňující přeshraniční internetový prodej zboží nebo digitálních služeb do 10.000 eur ročně bude moci uplatňovat pravidla pro DPH používaná ve své domovské zemi.

Evropská Rada v prosinci 2017 schválila daňový balíček týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Stanoví, že od roku 2021 bude zrušeno osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 eur. Opatření EU má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard eur a zároveň narovnat podnikatelské prostředí.