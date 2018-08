Praha - Ministerstvo financí dnes vládě předložilo návrh státního rozpočtu se schodkem 40 miliard korun. Snížení schodku z dříve plánovaných 50 miliard zdůvodnil úřad lepšími odhady vývoje růstu platů a mezd. Celkové výdaje rozpočtu by tak měly být 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. Prioritami rozpočtu jsou investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě, uvedl dnes úřad v tiskové zprávě.

"Oproti původním předpokladům došlo na základě aktuální makroekonomické predikce ke snížení plánovaného salda o 10 miliard, a to v důsledku zvýšení očekávaného vývoje mezd a platů v ekonomice ze 7,7 procenta na 9,3 procenta pro rok 2018 a z 6,5 procenta na 8,3 procenta pro rok 2019," informovalo ministerstvo.

Vládní Výbor pro rozpočtové prognózy tento týden označil aktualizované srpnové odhady ministerstva financí ohledně příjmů v návrhu státního rozpočtu na rok 2019 za optimistické, tedy nadhodnocené. Odhady příjmů hodnotil ve vztahu k červencové makroekonomické prognóze ministerstva, kterou označil na počátku měsíce za realistickou.

Ministerstvo upozornilo, že v rámci priorit se v návrhu rozpočtu zvyšují výdaje na důchody kvůli schválené valorizaci o 37,8 miliardy korun. Na školství putuje navíc 28,6 miliardy korun a na dopravní infrastrukturu téměř o 11 miliard více.

Kapitálové výdaje, tedy investice vlády, by měly podle ministerstva stoupnout o 21 miliard korun na 79,6 miliardy korun. "Společně s penězi z evropských fondů půjde na investice celkem 122,2 miliardy korun," uvedl úřad.

Vláda se dnes dohodla s odbory na růstu platů ve veřejném sektoru od ledna. Většině pracovníků veřejných služeb se zvednou platové tarify o pět procent, zbývající peníze poputují do odměn.

V případě samotných tarifů, tak tarifní platy učitelů vzrostou o deset procent a tarifní platy příslušníků bezpečnostních sborů o dvě procenta. Těm zároveň stoupne minimálně o 2000 korun rizikový příplatek. Tarifní platy ostatních zaměstnanců placených ze státního rozpočtu vzrostou o pět procent.

Celkový nárůst objemu platů by pak měl být u pedagogů o 15 procent a nepedagogických pracovníků o deset procent. U ostatních pracovníků se nejvyšší procentuální nárůst bude týkat civilních zaměstnanců státních zastupitelství (15,9 procenta) a soudů (13,9 procenta). "Cílem je, aby průměrný měsíční plat těchto zaměstnanců dosáhl hranice 30.000 Kč," uvedlo ministerstvo financí.

Výdaje na platy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu celkově stoupnou o 29,82 miliardy korun na celkových 282 miliard.

Vláda by mohla schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok na žádost ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) 19. září. Původně bylo v plánu jednání o týden později. Zasedání kabinetu se zúčastní prezident Miloš Zeman. Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Sněmovny do konce září.

Tabulka výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol

Kancelář prezidenta republiky 389,371.597 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.339,908.207 Senát Parlamentu 605,201.852 Úřad vlády České republiky 1.088,729.139 Bezpečnostní informační služba 2.054,974.408 Ministerstvo zahraničních věcí 8.109,807.946 Ministerstvo obrany 66.734,800.521 Národní bezpečnostní úřad 299,426.794 Kancelář veřejného ochránce práv 152,043.729 Ministerstvo financí 23.381,439.237 Ministerstvo práce a sociálních věcí 635.900,583.489 Ministerstvo vnitra 76.658,869.236 Ministerstvo životního prostředí 14.446,876.304 Ministerstvo pro místní rozvoj 11.797,482.415 Grantová agentura České republiky 4.390,784.794 Ministerstvo průmyslu a obchodu 39.582,299.374 Ministerstvo dopravy 72.548,023.741 Český telekomunikační úřad 1.462,699.400 Ministerstvo zemědělství 57.366,034.273 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 204.747,666.345 Ministerstvo kultury 14.727,349.174 Ministerstvo zdravotnictví 8.175,102.127 Ministerstvo spravedlnosti 29.687,995.163 Úřad pro ochranu osobních údajů 165,657.583 Úřad průmyslového vlastnictví 194,822.360 Český statistický úřad 1.293,925.595 Český úřad zeměměřický a katastrální 3.483,039.667 Český báňský úřad 177,656.559 Energetický regulační úřad 292,645.317 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 251,656.946 Ústav pro studium totalitních režimů 232,135.633 Ústavní soud 222,640.844 Úřad Národní rozpočtové rady 24,329.157 Akademie věd České republiky 6.022,421.793 Úřad pro dohled nad hospodařením polit. stran a polit. hnutí 34,323.755 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 66,970.965 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 19,420.873 Správa státních hmotných rezerv 2.695,663.068 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 428,169.218 Generální inspekce bezpečnostních sborů 399,476.559 Technologická agentura České republiky 4.274,646.444 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 351,146.970 Nejvyšší kontrolní úřad 868,813.018 Státní dluh 46.499,000.000 Operace státních finančních aktiv 315,000.000 Všeobecná pokladní správa 161.398,040.262 CELKEM 1,505.359,071.851

Zdroj: MF