MF poslalo obraně z rozpočtové rezervy schválených pět miliard korun

Praha - Ministerstvo financí dnes převedlo ministerstvu obrany z vládní rozpočtové rezervy pět miliard korun. Na twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Převod vláda schválila na konci března. Peníze ministerstvo obrany využije zejména na mandatorní výdaje, tedy na platy a příplatky pro vojáky, opravy techniky a také na posílení rozpočtů vojenských nemocnic, které jsou zapojeny do pomoci s koronavirovou epidemií. Peníze kabinet armádě sliboval od konce loňského roku.

Ministerstvo obrany mělo původně na letošek dostat 85,4 miliardy korun. Komunisté, kteří menšinovou vládu tolerovali, ale podmínili svou podporu státnímu rozpočtu jako celku škrtem deseti miliard určených pro armádu. Vláda následně slíbila peníze, které byly převedeny do rozpočtové rezervy, vrátit vojákům ihned na počátku ledna. Termín byl několikrát posunut a až na konci ledna kabinet obraně poslal prvních pět miliard korun. KSČM vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD minulé úterý.

Kdyby peníze armáda nedostala, musela by podle dřívějšího vyjádření ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) na mandatorní výdaje začít sahat do rozpočtu určeného na investice, což by mohlo znamenat odložení, nebo dokonce zastavení některých modernizačních projektů. Ministr opakovaně uvedl, že pokud by se na armádě šetřilo, podá demisi.

Podle dřívějšího vyjádření náčelníka generálního štábu Aleše Opaty armáda dosud brala peníze na sociální a zdravotní pojištění a na zvláštní příplatek pro vojáky z běžných výdajů, naposledy tak může učinit v dubnu. Poté by už na výplaty neměla dost peněz a musela by převést peníze určené na investiční výdaje. Ohroženy by byly investice včetně nákupu pásových bojových vozidel pěchoty.