MF poslalo návrh digitální daně vládě, mohla by platit během 2020

Praha - Ministerstvo financí dnes odeslalo vládě návrh na zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook a Google. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Do státního rozpočtu by daň podle odhadu ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně, platit by se mohla od poloviny příštího roku.

Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (19,1 miliardy Kč), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 50 milionů korun. Daň se tak podle právníka Taylor Wessing Patrika Albrechta dotkne hlavních globálních hráčů, jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple.

MF navrhuje zavést tzv. DST model digitální daně navržený dříve Evropskou komisí, který se ale v Evropské unii nepodařilo prosadit. Ten zdaňuje vybrané internetové služby, a to mimo jiné umísťování cílené reklamy na webech, zpoplatněné služby na sociálních sítí nebo prodej dat o uživatelích. Dani budou podléhat také některé platformy digitální ekonomiky, které uživatelům umožňují vzájemně si mezi sebou poskytovat za úplatu služby a zboží. Mezi ně patří například Airbnb nebo Uber.

"Minimální prahy pro zdanění jednotlivých služeb jsme rozhodli zavést z toho důvodu, aby nová daň nedopadla nepříznivě na firmy, které tyto služby nabízejí jen okrajově a nejsou jejich hlavní činností. Digitální daň se tedy skutečně bude vztahovat na nejvýznamnější globální hráče, kteří dosáhli silného postavení i na našem trhu," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Navrhovaná daň se bude týkat tržeb internetových firem, a nepůjde o daň ze zisku. "To znamená, že základ daně budou tvořit tržby za služby poskytnuté během zdaňovacího období. Ale protože ne všechny tyto tržby budou za služby poskytnuté v ČR, bude do základu daně vstupovat jen jejich část vztahující se k českým uživatelům," uvedla Schillerová. Zdaňovacím obdobím by měl být kalendářní rok a daň by měla být placena v měsíčních zálohách.

České zastoupení Google nechtělo návrh komentovat, česká internetová jednička Seznam.cz jej uvítala. "Navrhované podmínky v zákoně se společnosti Seznam.cz a spousty jiných českých digitálních firem nedotknou, protože to ani nebyl záměr. Nová daň cílí především na nadnárodní firmy a díky tomuto kroku dochází k zavedení spravedlivého systému zdanění naší zahraniční konkurence tak, aby do české státní pokladny začala konečně odvádět odpovídající částky, jako to již více jak 22 let řádně dělá společnost Seznam.cz," uvedla mluvčí Seznamu Aneta Kapucianová.

Návrh je podle ministerstva v souladu s programovým prohlášením vlády, která se zavázala řešit fenomén digitální a sdílené ekonomiky. Koalice ANO a ČSSD se na zavedení daně dohodla na konci dubna.

Prezident Miloš Zeman označil digitální daň za dobrou cestu, šéfovi opoziční ODS Petru Fialovi sedm procent připadá příliš, protože v některých jiných zemích je daň dvě nebo tři procenta. Piráti by preferovali zavedení digitální daně na evropské úrovni, aby se zahraniční firmy nemohly povinnosti vyhýbat díky sídlům v jiných státech. TOP 09 je připravena o zavedení digitální daně diskutovat, pokud se současně s tím sníží jiná daň nebo povinné pojistné.