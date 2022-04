MF počítá letos s poklesem příjmu z daní firem a fyzických osob, pak porostou

Praha - Stát by měl letos ve srovnání s loňským rokem získat méně na dani z příjmu fyzických osob i firem. Výnosy z dalších daní a sociálního pojištění by měly ale růst. Vyplývá to z přehledu, který ministerstvo financí zveřejnilo na internetu. MF tak čeká stejný trend jako v lednových materiálech pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Ten posoudí ve čtvrtek novou makroekonomickou prognózu MF.

Daňové příjmy jsou odhadované na úrovni veřejných rozpočtů. Řada daní je přitom tzv. sdílených, což znamená, že výnosy z nich se rozdělují mezi státní rozpočet, obce a kraje. Schválený státní rozpočet na letošní rok se schodkem 280 miliard korun počítá s daňovými příjmy 733,6 miliardy korun bez sociálního zabezpečení. Loni to bylo 698,7 miliardy korun.

Na dani z příjmu fyzických osob by tak měl stát letos získat 174,4 miliardy korun proti loňským 172,6 miliardy korun. V případě daně z příjmu právnických osob letos MF čeká 192 miliard korun proti loňským 200,6 miliardy korun. Nicméně odhady jsou vyšší než v lednových podkladech pro jednání výboru. V letech 2023 a 2024 by příjmy měly růst ze všech daní i pojistného.

Na dani z přidané hodnoty by stát měl získat letos 516,3 miliardy korun a v roce 2025 by měl výnos daně překonat 600 miliard korun. Z pojistného na sociální zabezpečení by měl stát získat letos 625,7 miliardy korun, loni to bylo 595,5 miliardy korun. Následně by měly příjmy každoročně růst až na 717 miliard korun v roce 2025.

Nově MF také začalo zveřejňovat údaje o platbách za státní pojištěnce. Ty by měly letos činit 129,5 miliardy korun a příští rok zhruba stejně. Následně ale MF čeká jejich mírný pokles.

Přehled hlavních ukazatelů predikce fiskálních příjmů ČR (podklad pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy), v mld. Kč, hotovostní metodika:

2021 2022 2023 2024 2025 Daň z příjmu fyzických osob 172,6 174,4 192,7 203,0 212,9 Daň z příjmu právnických osob bez DPPO placené obcemi a kraji 200,6 192,0 210,5 232,3 247,7 Daň z přidané hodnoty 463,7 516,3 565,2 590,5 616,7 Spotřební daň z minerálních olejů 82,3 80,3 85,7 86,2 86,7 Spotřební daň z tabákových výrobků 56,2 62,7 67,6 67,6 67,6 Ostatní spotřební daně 19,1 22,9 23,3 23,5 23,5 Majetkové a silniční daně 5,4 1,0 1,3 1,3 1,3 Pojistné na sociální pojištění 595,5 625,7 663,5 689,6 716,6 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 274,0 286,9 304,0 315,8 328,4 Stání pojištěnec* 126,3 129,5 129,6 127,1 126,1 Ostatní daně a poplatky 9,1 11,0 12,0 12,7 13,6

*Nově zahrnovaný údaj o platbách za státní pojištěnce.

Zdroj: MF