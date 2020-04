MF: Plošný odklad DPH by byl neospravedlnitelnou výhodou

Praha - Plošný odklad daně z přidané hodnoty (DPH) by podle ministerstva financí (MF) byl neospravedlnitelnou výhodou pro firmy, které i přes pandemii koronaviru nepřišly o tržby. Ministerstvo to uvedlo v reakci na návrh ekonomů z občanské iniciativy KoroNERV-20. Ti o víkendu navrhli, aby MF předložilo novelu zákona, která by podnikatelům umožnila odklad odvodu DPH minimálně do ledna 2021.

"Platí, že jednotlivá opatření musí být mířena na nejpoškozenější subjekty. Naopak plošný odklad DPH by představoval neospravedlnitelnou výhodu zejména pro ty subjekty, které v důsledku současné situace o své tržby vůbec nepřišly, neboť DPH je svou podstatou odvozena od reálně uskutečněného výkonu. Subjekty, které reálně nebyly postiženy, by tak získaly benefit, který by zároveň snižoval možnosti státu realizovat opatření v kriticky zasažených segmentech," uvedlo MF. Navíc by podle úřadu navrhované opatření nijak nepomohlo živnostníkům či řemeslníkům, kteří nejsou plátci DPH.

Ekonomové z občanské iniciativy KoroNERV-20 o víkendu v rámci svého návrhu uvedli, že měsíčně se na DPH průměrně vybere 60 miliard korun a odklad by tyto peníze nechal podnikatelům, kteří tak mají mít více peněz na placení závazků a dalších věcí. KoroNERV-20 je jinou skupinu odborníků než tým Národní ekonomické rady vlády (NERV), jejíž činnost ve čtvrtek obnovila vláda.

Vláda minulý týden schválila návrh, na jehož základě ministerstvo promine DPH u služeb nebo zboží, které poskytli dárci bezúplatně zdravotníkům, složkám integrovaného záchranného systému, armádě nebo zařízením sociálních služeb. Jde například o darování zdravotnického materiálu nebo občerstvení.

O možnosti odkladu plateb DPH se minulý týden zmínili někteří ekonomové, kteří jsou členy ekonomického týmu Ústředního krizového štábu. Například rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová uvedla, že odložení plateb DPH je třeba učinit nejpozději do 20. dubna, aby firmy mohly odložit platbu DPH za první čtvrtletí 2020. "Jedná se o velmi administrativně jednoduché opatření, které by mělo velký efekt," řekla.