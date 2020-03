MF plánuje zvýšit letošní schodek rozpočtu o desítky miliard Kč

Praha - Ministerstvo financí počítá se zvýšením schodku státního rozpočtu na letošní rok, který je naplánován na 40 miliard korun. Novelu zákona o státním rozpočtu představí MF v řádu dnů, informovala na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle informací ČTK by měl schodek rozpočtu stoupnout o desítky miliard korun. Návrh bude dále počítat s úsporami a přesunutím peněz z fondů Evropské unie.

Schodek chce ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pokrýt běžnou emisní činností, tedy vydáním státních dluhopisů. "Je to nutné. Škody pro celou ekonomiku půjdou do desítek miliard. Jsou to prostředky, o které přijde stát na daních a které poskytne na transferech obyvatelstvu a půjčkách podnikatelům. Tyto desítky miliard pomohou zachovat vysokou zaměstnanost a jistotu příjmů, které výrazně usnadní rychlou obnovu fungování hospodářství ve druhé polovině roku," uvedla Schillerová.