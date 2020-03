MF navrhuje pozastavit EET na dobu nouze a další tři měsíce

Praha - Ministerstvo financí navrhuje pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Ministerstvo financí o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Pozastavení EET je potřeba upravit novelou zákona, kterou úřad předloží na úterní mimořádné jednání Poslanecké sněmovny.

Úřad již dříve plánoval fakticky odložit start třetí a čtvrté fáze EET tím, že by neprováděl kontroly. To byl ale podle MF krok, který vycházel z aktuální situace a jeho cílem bylo omezit návštěvy finančních úřadů. "S ohledem na další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven, by mohlo docházet i ke komplikacím pro nyní již evidující poplatníky, a to například při zajišťování technické podpory nebo aktualizací certifikátů. Z tohoto důvodu přistoupilo ministerstvo financí k dočasně úplnému pozastavení EET," uvedlo MF.

Ministerstvo také navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. "To znamená, že červnová záloha, tedy druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude vůbec hradit," uvedl úřad.

Již v sobotu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že připravuje další daňový tzv. liberační balíček, v němž by odložila i zpětně platbu daně z nabytí nemovitosti, a to do konce srpna. Firmy by také mohly podle Schillerové umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku. Podle současných pravidel mohou ztrátu umořovat následujících pět let.

"Možnost uplatnit daňovou ztrátu zpětně představuje pro nejvíce zasažené subjekty garanci, že jejich cash-flow bude v roce 2021 díky vratkám lepší. To je bonifikuje například při žádosti o úvěr a funguje jako jeden z vhodných stabilizátorů podnikatelské činnosti fyzických i právnických osob," uvedla dnes ministryně. Uplatnění ztráty provede podnikatel formou dodatečného daňového přiznání. Po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je zaměřena na přijímání plateb v hotovosti. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno téměř 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali 13,7 miliardy účtenek.