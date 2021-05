MF navrhne vládě rozšíření strategických zásob státu o menstruační vložky

Praha - Ministerstvo financí dnes navrhne vládě, aby stát prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv (SSHR) zařadil mezi komodity, které jsou udržovány ve skladech pro případ živelních, válečných či jiných katastrof a krizí, také dámské menstruační potřeby. SSHR by měla postupně do konce roku 2023 pořídit deset milionu kusů menstruačních vložek, což by v případě mimořádného krizového stavu pokrylo až pětidenní absolutní výpadek této komodity. Ministerstvo financí o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.

MF dále navrhuje, aby dva miliony vložek, které bude SSHR každoročně obměňovat, dostaly bezplatně potravinové banky, které by je distribuovaly sociálně nejpotřebnějším ženám. MF nyní jedná o distribuci s Českou federací potravinových bank. "Menstruační chudoba je typické společenské tabu. To, že se o ní příliš nehovoří, bohužel neznamená, že neexistuje. Je to problém, který v České republice trápí a skličuje přibližně 70.000 žen," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Celkovou cenu nově pořizovaných zásob bude MF znát až po výsledku výběrového řízení. Nicméně odhaduje, že by neměla překročit 24 milionů korun. "Jedná se zároveň o řešení, které oproti alternativě ve formě snížení DPH s rozpočtovým dopadem až 300 milionů Kč představuje také významnou úsporu pro veřejné rozpočty," upozornilo MF.

Navrhovaný postup podle ministerstva navazuje na současný trend patrný v řadě vyspělých zemí, jako je například Nový Zéland, Irsko nebo Velká Británie.