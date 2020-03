MF kvůli viru zvýšilo schodek rozpočtu nebo pozastavilo EET

Praha - Nejvýznamnějším opatřením ministerstva financí kvůli řešení dopadů šíření koronaviru, který byl v ČR poprvé potvrzen před měsícem, bylo navýšení schodku státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Úřad dále připravil tzv. liberační balíček, v rámci kterého MF prosadilo ve Sněmovně novelu, podle které je pozastavena EET po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců. Denní počet tržeb v EET od vyhlášení nouze klesl o třetinu. Mezi další opatření patří i plošné promíjení pokuty za pozdní odevzdání daňového přiznání, zde se prodloužila lhůta z 1. dubna do 1. července, nebo prominutí červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob.

Zároveň MF zhoršilo odhad vývoje ekonomiky a nově v letošním roce očekává propad o 5,1 procenta. Analytici očekávají letos propad ekonomiky mezi čtyřmi až 10 procenty v závislosti na délce trvání opatření. Na počátku roku před propuknutím pandemie většinou očekávali letos růst ekonomiky o zhruba dvě procenta. Loni ekonomika stoupla podle nejnovějších dat ČSÚ o 2,5 procenta.

Hlavní změnou u výdajů je v případě novely rozpočtu navýšení vládní rozpočtové rezervy o 59,3 miliardy korun na operativní využití k řešení dopadů šíření koronaviru. Původně činila rezerva 4,9 miliardy korun. Daňové příjmy rozpočtu by měly být 762,9 miliardy Kč, tedy o 55,7 miliardy Kč nižší. Schodek chce MF financovat vydáváním státních dluhopisů. Minulý týden přitom o ně byl velký zájem.

Ministerstvo dále připravuje novelu, v rámci kterého by firmy mohly umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně. Plánuje také zrušit daň z nabytí nemovitostí. Spolu s tím chce MF také pro všechny nově uzavřené hypotéky zrušit daňové uplatnění odpočtů zaplacených úroků. Rovněž MF uvažuje o zavedení moratoria na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů.

Zároveň finanční správa reagovala na šíření koronaviru omezením provozu úřadů pouze na dva dny v týdnu. To vedlo k tvoření front před úřady před prvním termínem pro odevzdání přiznání 1. dubna. Termín je ale fakticky odložen až do 1. července. Lidé chtěli především podat daňové přiznání a žádat o vrácení přeplatků daně z příjmu fyzických osob. Správa přitom vyzvala minulý týden, aby lidé maximálně využili elektronickou formu komunikace s finančními úřady nebo sběrné boxy. Zároveň ujistila, že není důvod se obávat, že by lidé o přeplatky mohli přijít.

Plán navýšit schodek rozpočtu hodnotili analytici v kombinaci s dalšími opatřeními na podporu ekonomiky zasažené šířením koronoviru jako přiměřený. Je ale podle nich možné, že během roku bude nutné ještě schodek navýšit. To připustila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v případě, že by restrikce v ekonomice trvaly déle než do konce června. Zároveň ekonomové považují za výraznou pomoc podnikatelům odklad plateb záloh zdravotního a sociálního pojištění, které připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo přerušení EET.

Daňoví odborníci pak většinu opatření v oblasti daní rovněž přivítali. Například pozastavení EET a možnost umoření daňové ztráty zpětně označili za zásadní pomocí podnikatelům v této oblasti. Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars ale upozornila, že většina opatření má spíše podobu bezúročné půjčky, kdy poplatník bude povinen peníze nakonec státu odvést, jen s určitým zpožděním. Naposledy vláda v pondělí souhlasila s návrhem MF, že zálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci bude možné fakticky bez sankce uhradit až do 15. října.