MF: K paušální dani se zatím přihlásilo 65.397 živnostníků

Praha - K paušální dani se do dnešního rána přihlásilo 65.397 živnostníků. ČTK to sdělilo ministerstvo financí. Termín byl sice do pondělí, ale na finanční úřady ještě přicházejí oznámení zaslaná poštou. Nejvíce zájemců o využití paušální daně eviduje finanční úřad pro Prahu, a to 13.719. Následuje Středočeský kraj s 9405 zájemci a Jihomoravský kraj se 7146 zájemci.

Pro začínající živnostníky nebo ty, kteří obnoví činnost během roku ale pondělní termín nebyl konečný. Tito podnikatelé se mohou k paušální dani přihlásit nejpozději ke dni zahájení či obnovení činnosti.

Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do jednoho milionu korun. Daň zahrnuje odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Pro letošní rok paušální daň činí 5469 korun za měsíc. Z toho 2976 Kč činí platba na důchodové pojištění, 2393 Kč na zdravotní pojištění a 100 korun záloha na daň. Živnostníkům má ušetřit papírování a podle ministerstva financí také odpadne důvod k většině kontrol.

Podle odborníků je paušální daň nejvýhodnější pro živnostníky s nižším výdajovým paušálem, kteří ale zároveň neuplatňují daňové slevy na děti a manželku. Po přihlášení k paušální dani již nemohou podnikatelé uplatňovat žádné odčitatelné položky, slevy na dani, ani daňová zvýhodnění například na hypotéku nebo životní pojištění.

"K dnešnímu ránu máme už 65.397 přihlášek k paušální dani. Tisíce z vás se přihlásilo doslova Last minute. A pošta nám stále doručuje nové přihlášky. Ještě před týdnem jich přitom bylo 13.369. Tak tomu říkám velké finále a úspěšný pilotní rok pro paušální daň," uvdla na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ministerstvo původně očekávalo, že se k dani připojí až 100.000 živnostníků.