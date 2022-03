MF dopravcům odložilo platby DPH a prominulo zálohy silniční daně

Praha - Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes rozhodl o faktickém odložení plateb daně z přidané hodnoty pro podnikatele v autodopravě do konce letošního října. Zároveň stát všem dopravcům hromadně promine zálohy silniční daně na celý letošní rok, což ale neznamená prominutí samotné daně. Vyplývá to z generálního pardonu ministra financí zveřejněného na internetu. Ministerstvo financí informovalo, že pardon je primárně reakcí na rostoucí ceny pohonných hmot a výsledek jednání s podnikateli v dopravě.

O odložení platby DPH je třeba požádat na finančním úřadě a splnit podmínku být podnikatelem v dopravě. Podle MF přitom je možné požádat o odložení platby DPH již v případě únorové platby DPH, která je splatná v pátek 25. března. Čtvrtletní zálohy na silniční dani se po celý rok 2022 promíjí automaticky.

"Podnikatelům fakticky umožníme odložit platby DPH až o sedm měsíců. Zároveň nemusí celý rok platit zálohy na silniční daň, kterou navíc pro auta do 12 tun celou zrušíme. Pomůžeme tím dopravcům zlepšit jejich cash-flow v aktuálně složité situaci," uvedl Stanjura.

Faktické odložení plateb DPH formálně MF provedlo prominutím úroků z prodlení a z posečkání na DPH. V případě silniční daně jsou konkrétně zrušeny zálohy z dubna, července, října a prosince. Jde o hromadné prominutí záloh, dopravci tak nebudou dostávat žádné oznámení.

Vláda už dříve rozhodla o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní vozidla do 12 tun. Podnikatelům by to mělo přinést roční úsporu 4,2 miliardy korun. Je k tomu ale potřeba novela zákona o dani silniční, kterou má předložit ministerstvo financí.